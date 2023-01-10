因為愛情｜難忍老公偷食 離婚收場 Ada Samuel靠《中年好聲音》冰釋前嫌 (13:40)

由連詩雅（Shiga）主持的《因為愛情》，本星期播映結局周。今晚（10日）和明晚（11日）播出的愛情個案主角，均與音樂相當有緣。今晚主角是先後殺入《中年好聲音》100強及50強的許兆銘（Samuel）與呂卓欣（Ada）。

根據《中年好聲音》播出內容，Ada當時與Samuel感情帶點疏離，如今亮相《因為愛情》，著實讓人意外，Ada受訪時坦言與Samuel離婚後一度關係惡劣：「曾經好憎佢㗎真係！」Ada邊說邊向著鏡頭扮鬼臉，至於Samuel則回應謂：「憎還憎，但係冇尷尬過吖嘛。」這對「離婚夫妻」再見後相處仍能從容，全靠音樂成就。2人由相識、拍拖到結婚，都與「音樂」有緣，去年在《中年好聲音》中重逢，當時與前夫鮮有交流的Ada，激動至哭成淚人，之後各種原因，重新嘗試交流，令已冰封的關係得以邁進。

Ada與Samuel當年緣盡是因有第三者介入，Ada受訪時重提當日發現老公有外遇的情景時不無傷感：「我記得我喊住搭巴士返屋企，好似個天冧咗落嚟咁樣。」她坦言離婚對兩名女兒造成一定影響：「細女曾經問『我唔知點解人哋有爸爸，我冇爸爸。』小朋友都有懷疑自己係咪有嘢做得唔好而令爸媽分開。」

當年因「第三者」問題令太太心淡離開的Samuel，在鏡頭前亦數度忍淚，表達對前妻愧疚：「我一定有做錯，當初其實冇諗過要離婚。我好多嘢做得唔夠好，始終後生時會睇自己多啲。當初咁愛一個人，同佢一齊係希望每日令佢開心，但最後我做唔到。」如今難得與Ada「冰釋前嫌」，一對女兒亦喜歡黐住自己，Samuel費盡心思修補關係，除了安排烘焙樂親子活動，又安排街頭Busking與昔日歌唱拍檔Ada重拾回憶，令Ada再度哭成淚人，並大嘆：「諗番起以前嘅嘢。」

對於要在愛情節目中追訪已離婚的男女，Shiga起初也震驚兼尷尬，但到了最後Shiga對2人相當欣賞，她說：「我好欣賞Samuel同Ada可以擺低佢哋嘅仇恨，為佢哋兩個女去踏前多一步，希望畀番個完整家庭生活佢哋。」

（即時娛樂）