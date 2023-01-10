何依婷變問題兒童搞Gag 何廣沛挑戰食蟲嚇到面青 (14:00)

何廣沛挑戰食蟲前曾嚇到面青。（大會提供）

首次食蟲的廣沛鼓起勇氣一口咬下去兼直呼過癮；何依婷和劉穎鏇難得合體，繼續發揮嘈爆本色。（大會提供）

一連六集的《做節必食18道菜》周一至周三晚上10點半翡翠台播出，因節目調動關係，本周將播出第三至五集，最後一集將於下周一（16日）晚10點半翡翠台播出。

今個星期，3位星廚黃亞保（保哥）、蕭秀香（三姐）及祈積奇（Jacques）兵分三路，帶領不同組別的嘉賓藝人，拜會不同主題地方菜館，搜尋必食18道菜。

今、明兩集，三姐和保哥分別帶領何依婷和劉穎鏇及何廣沛﹑郭子豪和余思霆，品嘗上海以及山東和四川新春名菜，上海必食新春名菜為「蟹粉虎蝦」、「椒鹽八寶鴨」及「上海暖鍋」；山東和四川必食新春名菜則有「山東全家福」、「水煮海鮮宴」及「燒椒脆皮百花雞」。

今晚一集「是非精」何依婷和劉穎鏇難得合體，兩人貫徹嘈爆本色，為節目增添熱鬧氣氛。是集依婷化身「問題兒童」，不停發問之餘又大搞Gag，在處理其中一樣食材「糟魚」時，依婷笑謂：「糟魚即係咩嚟？即係啲魚特別污糟？」令人哭笑不得，其實糟魚是香糟醃過的魚。

另一位是非精劉穎鏇似乎平時較少入廚，無論幫手切食材或包百頁包均表現遴迍，要三姐和師傅出手相助，場面搞笑。

明晚一集則由何廣沛與余思霆挑戰刀工，2人各自將一整條的豬黃喉「改花刀」成蜈蚣形狀，其中思霆切得有模有樣，非常叻女，事後她笑言：「我手工藝幾強，我嘅刀工係有啲天分。」

除了顯刀功，廣沛和思霆還挑戰食蟲！其中一道菜是「醬香豆蟲」，首次食蟲的廣沛鼓起勇氣一口咬下去兼直呼過癮：「有軟殼蟹嘅感覺。」思霆則說：「一入口個醬味好濃，但咬咬下都滲少少蟲味出嚟。」

（即時娛樂）