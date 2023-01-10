流水落花｜鄭秀文首演寄養家庭媽媽 驚喜現身優先場謝票 (14:21)

由鄭秀文（Sammi）和陸駿光（Alan）﹑談善言主演，賈勝楓執導的電影《流水落花》，將於3月2日上映。電影舉行優先場，陸駿光及賈勝楓一同謝票外，Sammi更驚喜現身，與Alan及導演和全場近百位觀眾，分享拍攝感受和全場大合照。

有觀眾問導演為何揀Sammi演這個角色，賈導演表示：「我同好多人一樣，知道Sammi係歌手、演員，本身唔認識佢，但佢畀人一種外表堅強、內裏溫柔感覺，而呢點正正係天美姨姨（Sammi戲中角色）所需要最重要特質，除咗Sammi係冇第二個（人選）。」

今日電影亦發布預告片，片段中可見，Sammi演師奶，敘述出一個橫跨13年的故事，戲中有不同小朋友出現，Sammi亦按不同年紀有不同造型，對天美姨姨一角，Sammi說：「多謝導演畀到Sammi有呢個透過寄養去救贖，充滿傷痛嘅媽媽角色，係喺我演戲生涯入面未遇過。」

電影講述一群離別原生家庭的小孩子，遇上天美姨姨這個短暫的幸福中途站，天美姨姨亦因此經歷13年來從聚合到分離；遇上每一個孩子，他們卻又再要分散，感受到喜悅也要經歷分離的痛，Sammi為這個角色，近乎素顏演出，她表示：「這次以從容態度演出，第一次看到時劇本已被感動，為支持新導演賈勝楓，就零片酬支持。」

對於導演感謝自己零片酬支持，Sammi反而感謝導演讓自己有機會演出這個角色，導演說：「有Sammi演呢個角色，佢就似像我哋嘅天使；好多演員多謝我，但應該係調轉，我多謝佢哋，因為我從來未拍過電影，而每個演員對我都好信任！」

（即時娛樂）