「小龍女」27年後再展玉女心經 李若彤56歲生日分享凍齡秘訣 (15:11)

被稱讚為「最美小龍女」的李若彤，早前剛度過56歲生日，駐顏有術的她近年活躍幕前及社交平台，跟大家分享工作近况、美容心得和健康生活。早前她更再次扮演「姑姑」惹關注，其凍齡秘訣是網民熱話。

李若彤在生日那天錄製短片，精神飽滿的她沒借助外力，就像當年戲裏小龍女一樣，在繩子上自在舞動，並道出保持活力減齡秘訣，她說：「我想用這段視頻告訴大家，27年過去了，你們的姑姑依舊沒有止步不前，依舊沒有停止對美的追求。」

她說：「過了25歲以後，沒有一個女生會特別喜歡告訴別人自己幾多歲，十個有九個都不願意告訴你，我曾經也是裏面其中一個。一眨眼我超過50歲了，除了讀書時期，現在是我人生最開心和最豐裕時間，我不用去顧慮什麼，不用為戀愛委屈自己，可以掌控自己人生，做自己決定和喜歡的事。」

李若彤如何保持年輕容顏和身心？她說：「我56歲了，朋友們問我感受如何？會怕變老嗎？這個問題我和你們一樣好奇。變老...我不怕，我只怕活著沒動力！跳動著的才稱得上是生命，永遠素靜態只能算是擺設，我對美和力的追求也在繼續。美來自不斷豐盈的內心，也來自源源不斷散發活力的身體。」

想擁有健康的身體，必須付出相對努力，平日多注重生活細節的李若彤說：「我想不起來了，上一次喝汽水應該是20多年前，我特別喜歡喝水，覺得水特別甜，盡量少吃調味料。另外，睡覺非常重要，我可以少吃少喝，但一定要有充足睡眠和休息時間。」

（即時娛樂）