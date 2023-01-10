黎諾懿任籌款節目監製 狂出人情牌 邀「魔音始祖」李佳芯獻Sing (16:40)

黎諾懿、賴慰玲及蔣家旻等，今天（9日）出席籌款節目《慈善星輝仁濟夜》記者會。黎諾懿今次為節目擔任監製，亦是他監製的第5個節目，但現場節目卻是第1個，所以感到很大壓力，而為了讓大家有嶄新感覺，不再是固定慈善節目模式，其中一個環節會以短劇《仁濟心》為主題，製作成舞台劇擺上台，並由一班演員擔任幕後，找來演藝學院出身的賴慰玲擔任導演，戴祖儀、關楓馨及李芷晴等創作劇本。

至於演員方面，則交由《仁》劇演員蔣家旻和袁偉豪等演出。諾懿還透露出動人情牌，邀請到兩大「愛人」李佳芯和胡定欣演唱，非常開心。笑問可知李佳芯唱功被喻為「魔音始祖」？他自嘲也是魔音，故不敢評論其他人，他說：「我對她今次很有信心，放心，這個環節是很好看。」

首次擔任導演的賴慰玲表示很開心，發覺並無想像中困難，但比想像中複雜，因要了解幕後程序，笑指遇到問題便「撻」黎監製的名字出來。她亦感謝諾懿給予很大信心，就算提出一些奇怪的意見，對方都會無限支持。有份參演的蔣家旻則笑指中學時曾演過舞台劇，再演心情緊張，幸好今次的角色責任不算很大。

笑問賴慰玲倘若家旻演得不好，會否照鬧她? 她笑言：「家旻是《最佳女配角》，不會演得不好的。我們預計有4日綵排時間，對演出8分鐘的舞台劇應該足夠。」賴慰玲又表示有興趣往幕後發展，只要是關於演戲的，任何範疇都想試，但監製就不好了，因要兼顧太多，不過有興趣開演戲班教做導師，蔣家旻即表示：「如果她開班，我和張振朗會第一時間報名。」

（即時娛樂）