193花逾10萬掃靚衫 自爆有「時裝車禍」 Alina跟男友爭用鞋櫃 (20:24)

ERROR成員郭嘉駿（193）孖李炘頤（Alina）主持ViuTV時裝真人騷《Fashion Killer》，節目中有很多參賽者都是臥虎藏龍，有名曾任梅艷芳造型師，令193發現自己對時裝認識很表面，從節目中得到偷師與反思機會。

193最開心聽到參賽者分享，豐富造型經驗，他說：「我好欣賞黃偉文（Wyman）衣著品味，早前曾私訊向他『示愛』，講出受對方感染，愛上一個時裝品牌，由於品牌快將結束，我花了逾10萬掃貨儲靚衫，靚衫有升值潛力，聽講以前有件衫，由幾千美金升至10萬美金。」

193提議ERROR隊友梁業（肥仔）靠時裝增高，他說：「其實他穿闊腳褲，加對增高鞋就可以。」193未敢批評其他藝人衣著，自嘲年少時曾發生「時裝車禍」，他說：「我戴過貨車帽、木框與白框眼鏡，穿過爛牛仔褲，以前覺得好潮。」

193回憶做時裝行業時，曾為掙取折扣而加盟某間大公司，結果用盡全份糧買衫兼倒貼，他說：「我買太多衣物，部分要放入倉儲存，家裏還有個『鞋山』，每日最花時間搵鞋，有些鞋發霉都不捨得掉，有一對儲了10年、鞋底碎晒，我幾心痛。有些未著過的會轉贈爸爸，他好開心著潮鞋，但我見到會覺得奇怪。」

Alina因經歷與別人撞貴衫，從此只會買平衫，也較喜歡買靚鞋，透露早前去日本旅行，花費過10萬置裝，買到險破產，所以要多接工作幫補，問到會不會叫男友邱士縉（Stanley）資助？她笑說：「不會，最煩惱是跟他爭鞋櫃，家裏有幅鞋牆，每人佔一半，但他想侵佔，我會偷偷掉他的鞋。」

（即時娛樂）