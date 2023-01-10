谷德昭評《毒舌大狀》過癮痛快 讚楊偲泳演出恰到好處值得升呢 (19:16)

由黃子華﹑王丹妮﹑何啟華（阿Dee）和楊偲泳等合演的賀歲電影《毒舌大狀》，將於年三十晚（21日）上映。日前黃子華﹑王丹妮及阿Dee等亮相由谷德昭主持的《爆谷一周》訪問。

谷德昭在社交網表示《毒舌大狀》並非傳統賀歲電影，甚至不算是喜劇，雖然黃子華及阿Dee很有喜感，但他表示極其量是採用輕鬆演法，去處理一個Drama，甚至可說是頗Heavy的Drama。

谷德昭寫道：「前幾天舉行了首映禮，觀眾的反應是熱烈的，不是在於熱鬧氣氛或滿堂笑聲，而是在散場後持續良久的掌聲。導演導得好，演員演得好，正如子華在首映禮後吃夜宵時說：『恭喜每一位，包括我自己，我覺得每一位都做得好，拍的時候已覺得好，今天看完整齣戲，覺得更加好，實在好。』」

谷德昭還點名楊偲泳在戲中演出，叫大家不妨多加留意：「看首映時，她（楊偲泳）就坐在我旁邊，能夠感受到她的那份緊張，散場時，看見她眼內閃著滿足、光輝的笑容，真替她高興。有機會在子華及謝君豪兩位大師中間在法庭上針鋒相對，又不亢不卑，恰如其份，恰到好處，值得升呢。」

谷德昭還分享他的觀後感：「正如《毒舌大狀》的宣傳句語：『大快人心』，觀眾睇完確有一種熱血、冤屈得到申訴、正義得到彰顯、大快人心的感覺，儘管現實有時強差人意，但在故事裡，終於可讓真理贏一仗，還是很過癮、很痛快的。過年，睇完一套賀歲片，人心得以大快，再回家魚蝦蟹、射龍門一番，大殺三方，豈不快哉！」

（即時娛樂）