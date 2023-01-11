屯門娜娜結婚惹熱話 丈夫迪康讚老婆好純好專一 (00:48)

36歲的街頭歌手董幸兒（屯門娜娜）結婚在網上引起熱話，網上流傳娜娜跟金毛丈夫迪康的結婚照片，有人送上祝福但也有帶嘲笑講Happy伯，對一對新人攻擊 ;迪康挺身護妻在網上反駁。有關迪康的背景有點神秘，據稱他41歲，但外型方面娜娜比他成熟。《明報》透過社交平台跟迪康取得聯絡，接受獨家訪問。

迪康稱自己並非圈中人，不想高調但涉及太太，自己有責任為她發聲，因為娜娜好純，不會表達自己，他也佩服太太過往面對這種壓力。迪康是室內裝修公司老闆，1981年香港出生。被指外貌年輕，有網民指他似盧瀚霆、方力申？他笑說：「樣子年輕是家族遺傳，自己都識少少化妝，至於跟那位藝人相似？曾有人指我似薛之謙。」他表示跟娜娜的愛情故事好普通，他們10年前已認識，近兩年多接近而拍拖，兩人也喜歡唱歌。

他們拍拖時，董幸兒已是網上出位的「屯門娜娜」，他說：「她學跳舞就是為了興趣，香港無乜地方跳舞，當時屯門公園確實好興旺。我跟Happy伯也早已認識，我唱歌時他也有給利市，我也會給利市其他表演者作支持 ; 因為涉及錢而特別惹話題。」問他娜娜的優點?他說：「娜娜性格好直、好純，好貪靚又愛表演，東北人本質，她對愛情好專一。」問他婚後對娜娜的性感衣著會否提意見？或她會否繼續街頭表演？迪康說跟娜娜拍拖的第一天，她也問過這問題。她喜歡自己的fashion 為什麼要改變？ 改變了就不是娜娜了。迪康又稱婚訊雖然惹來正面與負面的聲音，他多謝大家的關注，娜娜很開心，因為她收到很多祝福。

（即時娛樂）