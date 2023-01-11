金球獎｜關繼威奪男配 《魔域奇兵》童星出身 多謝史匹堡 (10:18)

美國荷李活外國記者協會（HFPA）主辦第80屆金球獎頒獎禮，香港時間今日上午在美國加州舉行頒獎禮，《奇異女俠玩救宇宙》關繼威先拔頭籌奪最佳男配角，擊敗《伊尼舍林的女妖》（The Banshees of Inisherin）班頓基臣及巴利基奧漢、《巴比倫：星聲追夢荷里活》畢彼特及《死亡天使》艾迪烈梅尼得獎。拍《魔域奇兵》童星出身的關繼威，致謝時特別提到史匹堡，「我永遠不會忘記從哪裏來，而且永遠記得誰給我第一個機會，我很高興今晚在這裏見到史匹堡（Steven Spielberg）」。《魔域奇兵》導演史匹堡，亦憑新片《法貝曼：造夢大師》獲多項提名。

關繼威自言很幸運被選中拍《魔域奇兵》，「到我長大，開始懷疑是否只是自己幸運。多年來我都恐懼不會再有邀約演出，無論我做什麽，都不會超過小時候所建立的。很感恩，超過30年以後，有兩個人想起我，他們想起那男孩，給我機會再嘗試」。關繼威續說，《奇異女俠玩救宇宙》的歷程很不可思議，他感激兩名導演關家永（Daniel Kwan）與丹尼爾施奈特（Daniel Scheinert），「很多謝你們幫我找到答案。你們給了我多於自己所寄望」。

金球獎｜《奇異女俠》關繼威《黑豹2》安芝娜貝茜奪最佳男女配角

關繼威1971年出生，是美國的越南華裔移民，《魔域奇兵》是其首部電影，之後還演出過《小靈精》，亦拍過港片《無限復活》等。轉行當特技演員多年的他，憑《奇異女俠玩救宇宙》接連贏得多個影評人組織的最佳男配角，亦是繼《戰火屠城》吳漢後第2名得金球獎最佳男配角的亞裔演員。

（即時娛樂）