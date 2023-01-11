陳奕迅開騷前擔心失聲 感觸淚灑紅館舞台：勇氣就係魔術 (16:51)

陳奕迅昨晚開騷前曾擔心失聲，最後還淚灑台，他說：「其實係我太緊張，自己同自己比較，唔想令大家失望，諗太多。」（大會提供）

陳奕迅（Eason）的紅館演唱會來到第24場，經過一天休息後，不知是否受天氣影響，或者個人放鬆後，倦意開始湧上來，昨午（10日）綵排時，Eason發現聲音出現少許問題，令他突然浮躁，擔心會失聲，雖然昨晚演出最後沒問題，但到安歌部份，他選唱自己近年最愛的一首歌《相信你的人》，歌詞令入行27年來的他，首次在觀眾面前落淚，不少歌迷也哭起來，場面感人。

昨晚Talk位時，Eason感謝觀眾支持，他鞠躬良久才對大家說：「多謝大家包容，你哋係童子軍（指日行一善），呢兩日唔知天氣定咩，有啲嘢發出嚟，我突然好驚，好驚自己冇聲。」觀眾狂拍掌歡呼：「唔使驚」﹑「好好聽」﹑「勁正呀﹗」

Eason聞言說：「當然我哋有現代科技幫忙，我冇去打針呀，因為好傷呀打針，我食咗粒藥囉，不過唔緊要，做完明（今）日一場，我仲可以休一日，好似腳拉傷一樣，其實你用乜嘢藥膏都係冇用，最緊要係休息。今（昨）日我覺得自己未做到最好囉，畀唔到平時跳跳紮大家。

我又怪責自己，加乜嘢場？做25場咪好囉，自己戇居、覺得一路都好好，我又27號生日，咁27場幾好喎，其實大家咁好，搶飛入來支持我，我唔應該諗番轉頭，即係呢個騷都係想帶畀大家一些理念，人經常Thinking too much ，我都係諗太多，所以下午回來綵排時，真係又驚又緊張，沉過依家1000倍，嚇親所有工作人員，其實係我太緊張，自己同自己比較，唔想令大家失望，諗太多。 」

觀眾不停嗌「加油」﹑「冇事」﹑「唱得好好」﹑「唔怕」，Eason笑道：「你都聽完，試下我同你講，今（昨）日退飛改期。」觀眾再大叫：「唔緊要，改期都等你！」Eason又開心又感動：「咁你真係好愛我。多謝你哋，今（昨）晚畀咗好多力量我。」

到安歌環節，Eason揀了他近年非常喜歡的一首歌《相信你的人》，唱完他留下來解釋為什麼選唱這首歌：「呢隻歌係我19年，為部電影《銀河補習班》而唱，鄧超導演帶埋部未完成的電影，飛嚟香港畀我睇，問我有冇興趣唱隻歌。佢最初想用《單車》改國語版，但係我覺得佢咁有誠意，《單車》亦唔係好適合變國語版，最後我搵咗台灣我好尊重嘅一位好朋友，陳小霞寫詞﹑姚若龍作曲，佢哋話放心交畀佢哋，最後呢首歌出來，唔知係人年紀大易感觸定係點，歌詞令人動容，我知大家鐘意廣東歌，但一隻好歌，點解要分語言呢？音樂係世界語言，你可能聽一隻土耳其歌，你都會被感動，所以我好想用來送畀大家。」

說到此處，Eason感斶到控制不到情緒，20多年來第一次於台上流淚，泣不成聲，暫停了一會，他才拭淚說： 「唉，我係唔Suppose畀呢個樣人睇，20多年來，我從來都唔會畀呢個樣大家睇，唉，羞家，失禮失禮，我通常剩係帶歡樂同憤怒畀大家，我冇哀愁，哀愁係晒歌裏面，我亦唔想喊，喊緊點唱歌畀大家聽。呢隻歌陪咗我兩三年，每當我有不開心，迷惘時，呢隻歌畀咗好多力量我，所以我特登揀來送畀大家，請大家相信：勇氣就係魔術，可以幫到你。」

接着他又說：「我剛剛決定，今日好Special...我喺網上睇，有啲人話陳奕迅的確實得一個，然後有人留言：『唓！任何人都得一個。』我覺得佢講得好啱，好正，所以睇網上Comment ，大家唔好咁認真，有時睇留言有粗口都好正，幾好笑。言歸正傳，我今（昨）日就派咗隻新歌《盲婚啞嫁》，既然大家今（昨）晚咁開心，又有咁大個熒幕，佢哋又拍拍下，拍咗好長拍咗個微電影，趁有個咁大熒幕，一齊睇好唔好？」觀眾表現興奮，並留座欣賞這部微電影首播，繼而Eason首唱這首新歌，令大家相當滿足才離場。

這兩晚群星捧場睇騷，包括甄子丹及太太、吳肇軒、盧慧敏﹑ANSONBEAN﹑少爺占﹑張智霖﹑岑寧兒﹑陳詠謙﹑袁澧林﹑洪卓立及女友劉沛蘅、曾比特及女友、雲浩影、吳君如陳可辛一家三口﹑盧海鵬及林建明等。

（即時娛樂）