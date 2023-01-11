胡敏芝表示她的鬧交口頭禪是：「早知唔同你一齊」。（大會提供）

J2明晚（12日）11點《不正常愛情研究所》，由J2ers黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）連同兩位客席嘉賓麥惠琪（Susuca）、文頌男（Koba）主持。今集主題是「嘈交的底線」，嘉賓是《CP訓練營》受訓者之一的黃潤祺（Jaxson）。

男女朋友拍拖，少不免會有爭拗，「相嗌唔好口」講出去的說話，儼如潑出去的水。嗌交其實要有底線，有些說話永遠不可以講，否則傷害可能是一世。自稱是「嗌交KOL」的Karen，自問鬧勻港九新界各地區，試過同男朋友在家嘈交，搞到警察上門調解。

她鬧交有句口頭禪：「早知唔同你一齊」，她認為嘈交是一種磨合同溝通，不過終極目標都是嗌贏。她自爆有趟嘈交出事經過，她說︰「同男朋友行家具店，不嬲我好鍾意問問題，嗰次問到第10題，見到佢好似唔耐煩，我唔耐煩佢嘅唔耐煩，開始鬧交。」當時男友站在衣櫃旁，講到㷫起手一揈，打爛了衣櫃︰「嗰時佢隻手拎住嘢，揈埋去打爛咗個衣櫃，我好驚即刻唔嘈，仲賠咗500蚊。」

《CP》的Jaxson提到19歲那年，跟一名年長幾歲女仔拍拖，有一次難忘的嗌交經歷。話說Jaxson在家接到女友來電，可能剛睡醒關係，Jaxson語氣及聲線未回魂，竟被女友怪責︰「你做咩『躁』我呀！」之後就收線，沒再接電話。當堂醒神的Jaxson即到女友公司補鑊，他說︰「佢第一句就問『做咩你喺度呀？』，跟手就將我同佢以前男友比，話我照顧得唔夠佢前度好。畀佢鬧足20分鐘，我淨係識喊，一句嘴都冇駁。」

（即時娛樂）