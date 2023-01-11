呂方3月紅館開騷 獲阿倫張學友點唱 盼跟MC炎明熹合作 (19:01)

呂方今天（11日）出席今年3月4、5日一連兩場紅館演唱會的記者會，擔任音樂總監的倫永亮亦有出席。記者會上，大會播放當年呂方由顧嘉煇手中接過獎項的片段，還有譚詠麟（阿倫）、張學友及陳友等拍片點歌，阿倫和學友最想聽到《聽不到的說話》。適逢下周四（19日）是呂方生日，大會準備生日蛋糕為他提早慶祝。

呂方受訪時表示，上次在港開騷已是8年前的事，今次個唱原本是2019年舉行的，但受疫情影響而取消，適逢今年有期，碰巧是他入行40周年，故別具意義，也是緣分。開騷在即，呂方首要是減肥，目標減10磅，他說：「農曆新年又很多誘惑，盡量戒口，幸好我平時都有做運動。」

問到金曲眾多，是否揀歌都揀到頭痛？呂方表示不會，都是耳熟能詳歌曲。談到在台上講到想邀請甄妮和關正傑等前輩做嘉賓？他笑言：「我都不知她（甄妮）現在在哪裏！」他也想跟新一代歌手合作，男歌手喜歡馮允謙、張天賦，女歌手則是鄭欣宜和炎明熹。

問到女兒呂晨屆時會否上台？呂方表示會帶女兒去後台感受，但上台就不會了，她說：「因女兒沒見過這些場面，不過她很喜歡唱歌，原來真的有遺傳，但她不喜歡聽我的歌，喜歡聽快歌，還會跟音樂跳舞，聽我的歌就沒有太大反應，說很慢，但都有讚過好聽。」

（即時娛樂）