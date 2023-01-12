李幸倪轉會後首支派台歌邀黃偉文填詞︰期待咗至少10年 (16:24)

李幸倪（Gin Lee）昨天（11日）宣布加盟英皇娛樂，今日推出首支派台歌《Dum Dum》。她除了首次挑戰跳唱歌，更親自邀請出道12年也沒合作過的黃偉文（Wyman）操刀填詞。Gin Lee表示出道以來一直沒機會跟Wyman合作，期待了最少10年，因此今次加入新公司，第一時間親自邀請對方為新歌填詞。她說︰「一開始戰戰兢兢地發短訊給Wyman，我說『Wyman你好，嚟緊我會重新出發，我好希望可以同你合作』，他十分sweet地回覆『我都好Appreciate你一有機會就即刻搵我』。」

兩人客套一番後，Gin Lee立即告訴Wyman新歌的曲風及想表達的內容。她說︰「我記得入錄音室唱嘅時候，我心入面真係好感激佢！真係覺得，搵佢真係啱啦！返到屋企我都忍唔住send個voice message畀佢，我話『真係好多謝你！真係填得非常非常之好！』」Gin Lee透露跟Wyman聯絡時曾發生了一件小趣事︰「咁多年嚟，我同Wyman嘅溝通，呢10年可能都係1、2次。我轉咗新電話後，第一次message佢，我用文字，佢send語音，傾到咁上下，佢send咗一個message，都幾搞笑，佢話：『Gin呀，你介唔介意send個語音畀我呀？我想make sure真係你。因為我冇呢個電話號碼......』哈哈，佢驚其他人扮我，我就笑咗出嚟，我話：『係我呀係我呀，放心放心。』哈哈。」

Gin Lee在MV中以4個造型示人，她最喜歡Cool爆的黑西裝「Hunter Gin」︰「首先睇吓我對隱形眼鏡先，勁淺色，好似變咗第二個人；頭髮都經過好多次處理，漂咗染咗4、5次，坐咗幾十個鐘先有呢個效果。我依家呢個造型係MV入面好主要嘅角色，我好鍾意呢個角色，係『Hunter Gin』，佢會消滅所有唔好嘅我、唔同嘅Gin，令到我可以重生，我可以變成一個更好嘅自己。」

由於是跳唱歌曲，Gin Lee自言要將勤補拙，因此每天也花3、4個小時排舞，希望能掌握每個動作細節。她更加操體能，跳舞和健身，望要以最佳姿態示人。她透露︰「最初健身，心跳到140左右就頭暈，差唔多每次健身都頭暈，後來慢慢適應，自覺身體亦強壯起嚟，後來就算做激烈運動，心跳到180多都沒問題，應付自如。」

（即時娛樂）