毒舌大狀｜黃子華與何啟華合唱宣傳歌 讚阿Dee音樂感強 (17:01)

黃子華、謝君豪 、王丹妮、廖子妤、王敏德、何啟華（阿Dee）等主演的賀歲電影《毒舌大狀》，將於1月21日（年三十）上映。黃子華為電影開金口，與阿Dee合唱Hip Hop風的電影宣傳曲《毒舌神曲》，完整歌曲及MV將於周日（15日）的首播會公開，阿Dee當日更會聯同謝君豪、王丹妮、楊偲泳、栢天男乘坐開蓬巴士巡遊油尖旺，向市民提早拜年。

子華表示拍攝時沒想到會製作主題曲︰「如果有一首歌，可以講出電影主題的感覺是很適合。電影有好的音樂，是能夠令劇力加倍發揮。這次有很好的音樂製作人，歌曲的質素是很高的，有一種冤情感覺在後面，感覺很適合這部戲。大家也知道我不是特別唱得叻，製作上很遷就我，阿Dee音樂感強，跳舞感又強，攀着阿Dee的背脊來說，可以說是安全的。」至於會否有機會與阿Dee公開合唱，他說︰「不是我選擇人，是別人選擇我。」阿Dee則笑言︰「我有些淆底，但有機會不妨一試。」

《毒舌神曲》由湯令山（Gareth.T）作曲和編曲，小克填詞。能跟偶像合唱電影宣傳曲，阿Dee興奮不已：「這首是我與偶像子華神一齊合唱的一首歌，小克的歌詞真的很能夠表達到這部電影，第一次聽到真的想不到可以如此填詞，第一次聽Demo感覺是很難唱，我嘗試模仿Gareth.T的聲線但很難，扮他的聲線去唱，其實頗難堪，最終都是用自己的聲線去演繹。」

Gareth.T首次為電影編寫歌曲，他說︰「我做這首歌之前有問小克意見，問他覺得看過這齣電影之後感覺如何，我們計劃做一首Hip Hop及型格的歌曲，與小克研究過，歌詞與音樂是很夾，對於第一次做電影的配樂，有很好的體驗。」

（即時娛樂）