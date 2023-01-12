毒舌大狀｜黃子華怕被人告唔敢改對白 指阿Dee楊偲泳好古怪 (20:32)

黃子華、何啟華（阿Dee）、楊偲泳主演的賀歲電影《毒舌大狀》將於1月21日（年三十）上映。子華去年主演的《飯戲攻心》勁收逾7700萬票房，成為「香港最賣座的亞洲電影第二位」，他坦言現階段沒有票房壓力，只追求藝術成就，《飯》片收得因為陳湛文，今次《毒》片則靠阿Dee。他說︰「單是他的粉絲也包了200萬，農曆新年（票房）就交給他，我的影迷由新年後看到佛誕！我拍攝時『萬歲』會隨街叫餐點，阿Dee團隊則包辦過劇組3餐，食品更是精選和米芝蓮級數﹗我今次拍得好開心，這個戲如果有個限期，我希望拍多30年，以後就飲食無憂。」

子華在戲中與楊偲泳同是執業大律師，阿Dee就是師爺。子華讚《毒》片的劇本很紮實，身兼導演與編劇的吳煒倫很用心，拍攝法庭戲時很嚴謹，講求證據及邏輯，他完全不敢「爆肚」。子華說︰「每一句對白，他都捉住個大律師顧問度出來，改了我怕被人告，哈哈﹗導演兩部前作《梅艷芳》和《寒戰2》票房也不錯，有導演負責任，我可以輕輕鬆鬆。」

阿Dee、楊偲泳每次跟子華拍對手戲也不捨得收工。子華被問到對兩位後輩的評價時笑說︰「他們很古怪，對表演很有熱誠，令人好難受！他們好似返學想鬥高分，王丹妮還說『我要演戲死』，好恐怖！是不是食錯嘢？還是中了新冠病毒呀？」談到最難忘的場面，子華坦言福建話很難學，他全程靠死背，還有導演拍攝其一鏡到尾講案情的場面時，停機後即指責群眾演員。他說︰「我很少見這個導演鬧人，他鬧個陪審員『知唔知場戲有幾難拍』，其實個陪審員想表現得出很努力聽我講話，加了少少動靜。自從這件事後，全個劇組醒晒，再沒人打瞌睡。始終法庭戲是重心，不能有錯，拍不好就不好看。」

楊偲泳和阿Dee也擔心表現不好「累街坊」。楊偲泳將對白背到滾瓜爛熟，壓力大到連發夢也在演法庭戲講對白。阿Dee則說︰「我常在鏡頭後方出現，不敢多眨眼或大力呼吸。」

黃子華

髮型：@Helen @mobius_hk

化妝：何里玉necole yung

楊偲泳

髮型：Nickienick@orient4

化妝：carmencmakeup

服裝：All in Weekend MaxMara

（即時娛樂）