超神經械劫案下｜張敬軒犧牲色相博攞獎 王菀之被封新一代打女 (22:16)

張敬軒、王菀之合演的電影《超神經械劫案下》將於21日（年三十）上映，兩人在戲中有很多動作戲，王菀之更被軒仔打到遍體鱗傷。軒仔澄清：「我用骨撞她的肉，其實傷在骨入面，所以我內傷，她只是外傷﹗她這次可憑《超》片成為『最佳動作女演員』﹗我拍攝前看動作指導的示範片段，滿腦子都是甄子丹和楊紫瓊，但拍出來卻變成『彩虹甄子丹』及『牛池灣楊紫瓊』。片場本來沒太多人，輪到我們拍攝時，現場就有醫療隊，連擔架牀也準備好。為免醫療隊一場來到不好意思，我們間中也讓他們為我們搽跌打酒、貼膠布。」

王菀之解開她被打傷之謎︰「為了表現專業，我不用保護墊，以免看起來身形臃腫，心想『食幾吓』不怕，豈料全身瘀傷。」軒仔讚王菀之拍動作戲有板有眼，是「新一代打女」。王菀之說：「我覺得做動作演員很有型，但要早少少操弗，始終我沒有郁幾十年，很多肌肉做完一下動作，第二日就很痛。」她自詡其拍攝的動作戲獲武指稱讚︰「導演一直Cut軒仔的打戲，加在我身上，我也不好意思說給軒仔聽。」

王菀之透露軒仔上半身操到很弗，不少「重口味」、著得少布的場面都落在他身上。軒仔說：「王菀之都未見過我這樣，有場戲封了3畝田，要我、魏浚笙及白只裸跑 ，魏浚笙對她來說絕對是好味，但加上我和白只會好滯。」王菀之笑言：「所以大家會見到我的樣子不是十分興奮。」軒仔續說︰「那場戲我首當其衝，應有盡有，但驚嚇還是驚喜就視乎年齡層。對於未見過世面的，應該是驚喜，但如果睇得韓劇多，就是驚嚇。不少人為藝術犧牲就能得獎，所以我想博攞獎，希望在影壇上有所斬獲。」

張敬軒

Hair: Ritz Lam

Makeup: Cyrus Lee

Fashion stylist: Constance Lee

Look: Feng Chen Wang @ LaneCrawford

Shoes: Christian Louboutin

Jewelry: APM Monaco

王菀之

Make up: Janice Tao

Hair: Jo Lam@SALON TRINITY

Costume: 45R

（即時娛樂）