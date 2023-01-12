COLLAR成軍一年巴士巡遊慶祝 So Ching選擇與困難共存 (21:04)

女團COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）因舞蹈員男友李啟言（阿Mo）去年7月在MIRROR演唱會事故中受傷，一直停工照顧。隨著阿Mo康復情況有進展，並鼓勵女友繼續追夢，So Ching早前於商台《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》歸隊復工，獲隊友及粉絲支持。

今日是COLLAR成軍一周年，舉行巴士巡遊活動，獲數百粉絲舉牌支持，8位成員識做派心冧粉絲。她們乘專屬巴士從天星碼頭出發，途徑旺角彌敦道，最後到達終點站西九龍文化區M+，出席《The Bright Side》 新歌發布會，期間有兩位男粉絲沿途奔跑由尖沙嘴追到西九，亦有不少粉絲和途人在街道兩旁為她們打氣。發布會現場早已有大批粉絲在場迎接，場面墟冚。

COLLAR在發布會上以形體劇場方式演繹新歌，期間So Ching與邱彥筒（Marf）手持呼拉圈演出，她們4手交疊將呼拉圈穿過對方身體放在地上，再手拖手走出呼拉圈。隊長沈貞巧（Gao）表示這個表演只此一次，是送給粉絲的禮物。李芯駖（芯駖）希望她們能化身一股力量，當大家面對黑暗時，COLLAR跟大家勇敢前進。

COLLAR會後受訪被問到成軍一年的心情，Gao稱很開心和感動。談到Marf和So Ching的呼拉圈演出是否有特別意思？Marf表示呼拉圈在不同人心目中代表著不同的意思，對她來說是代表存在恐懼的舒適圈，想脫離，但後來發現應該要共存，與身邊人一起面對和承擔。So Ching自言呼拉圈代表她一路以來面對的困難，開始時是被困難帶著走，其實是不好，就算走了出來依然在身邊騷擾著她，所以她現在要認清不要當局者迷，最後她選擇與困難共存，但不想被困難影響她中心思想。

原本去年3月舉行的演唱會何時再舉行？COLLAR表示期待中，Marf希望待她們狀態和歌單準備好才進行，想以最佳面貌呈現給大家看，相信一切的安排都是最好不會急。

（即時娛樂）