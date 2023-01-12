為動畫聲演 呂爵安讚邱士縉配音天才：一嚟就掂 (23:30)

MIRROR成員呂爵安（Edan）與邱士縉（Stanley）、陳欣妍為本月19日上映的動畫《非常貓狗反轉武林》聲演粵語版。電影講述自古貓狗兩界誓不兩立，而貓界中的「武士貓」更是名震江湖，只傳貓不傳狗，而由Edan聲演的阿憨，是一隻懷著成為武士夢想的狗仔，他說：「阿憨很可愛，由於電影中只有貓才可以成為武士，所以牠披荊斬棘去到貓的國家追夢。我就無阿憨咁戇，雖然有時都『戇戇地』，阿憨像是個充滿好奇心的小男孩去追尋自己的夢想，覺得自己與牠那份衝勁和向目標前進的決心相似。」Edan分享配音趣事：「這是我第一次與同團兄弟配音，加上Stanley先配，我看著畫面上的大肥貓猫寅，聽到的卻是Stanley的聲音，感覺相當有趣。」

Stanley聲演的角色剛好相反，是一隻叫貓寅的貓劍客，他說：「貓寅是一隻食肥咗的貓大師，身手很好，是貓界享負盛名的劍客。」Stanley第一次為動畫配音，覺得很神奇：「我收到的指示是不需要刻意扮老聲，用番正常聲就可以，結果效果也不俗。」Edan笑著讚譽他為「配音天才，一嚟就掂」，Stanley立即回應一句：「開玩笑！」

陳欣妍負責為一隻叫小棉花的小貓咪角色配音，她很開心能再次為動畫配音：「我自己很喜歡配音這個工作，因為我在家也會用卡通聲說話。」

（即時娛樂）