李幸倪認喺舊公司不能跟黃偉文合作 支吾以對未透露原因 (14:56)

李幸倪（Gin Lee）去年離開環球唱片，至近日宣布加盟英皇娛樂，而且終於得償所願能跟著名作詞人黃偉文（Wyman）合作，邀得對方為自己轉會後的首支派台歌《Dum Dum》填詞。Gin Lee出道12年，她表示出道以來一直沒機會跟Wyman合作，期待兩人的合作機會最少10年；Wyman亦在社交網表示「這是一個互相等了對方超過10年的故事」。

Gin Lee昨天（12日）接受商台《叱咤樂壇》訪問時，表示2012年曾跟Wyman合照，她當時表示已互相等了兩年，以為很快就有機會合作，豈料機會卻一直擦身而過，直至今次轉公司後即第一時間聯絡對方邀歌詞。主持之一梁文禮問︰「所以過去10年喺舊公司冇機會同Wyman合作呀？」Gin Lee答「係呀」，梁文禮追問︰「唔用得定係咩？」Gin Lee即時支吾以對︰「係...有啲原因...」謝茜嘉打圓場指問題太尖銳，梁文禮反問︰「係咩，好尖銳咩？」Gin Lee尷尬地笑了幾聲，然後說︰「總之有一啲原因冇辦法同佢合作。」

談到Wyman透露會為她寫兩首歌的詞，Gin Lee表示Wyman本想為她填寫慢歌的詞，覺得會更加好，但由於她想先出快歌，因此會再挑選一首歌曲，請Wyman再填詞，因此兩人會有至少多一次的合作。

（即時娛樂）