中年好聲音｜伍仲衡肥媽評分時針鋒相對 火藥味濃 (17:19)

無綫《中年好聲音》將於周日（15日）播出第7集，晉級的26位選手將分成6組比賽，6組之中奪得最高分兩組將全員自動晉級，最低分兩組會有兩位成員被淘汰，另外兩組則各會被淘汰一名成員，淘汰決定權在5位評審及星級導師林二汶手上。為了從評審手上爭奪最高分，各組除了以不同色系服裝配搭踏上舞台，更加入舞蹈及話劇等元素，可惜不少組別卻因為顧此失彼失分數，更引發肥媽與伍仲衡針鋒相對，火藥味濃。

擁有3位5燈選手的《心急人上》組因演唱風格各異，排練時陷入危機，更一度激嬲二汶發火鬧人。雖然演唱水準不似預期穩定，4位組員獻唱時非常入戲，更加插拋媚眼及舞蹈元素，成功炒熱氣氛。張佳添、周國豐給了極高評價和分數，惟伍仲衡十分不滿。伍仲衡說︰「佢哋演技係非常好，但我哋節目唔係中年好演技，係中年好聲音，所以一定要我合埋眼，你感動到我。」肥媽聞言插嘴：「人哋唔係專業㗎！又要畀你睇，又要唱埋畀你聽，唔好咁高要求啦！」伍仲衡黑面反擊：「呢個比賽嚟㗎嘛，冇要求我坐喺度做咩呀？」

26位選手今次自由組隊分成6組，因此出現5燈選手分配不均現象，如《年少無知》組沒有5燈選手組員，《燕尾蝶》組卻有4名5燈選手。鮑聖光雖然頭兩個回合均得到5燈佳績，今次在林二汶慫恿下加入自己不熟悉的《女神》組，單是背歌詞已十分吃力，唱歌水準因而受影響。不勝壓力的鮑聖光出戰前一度向鏡頭含淚自責，擔心會拖累隊友。

（即時娛樂）