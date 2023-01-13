天龍八部之喬峰傳｜甄子丹欽點劉雅瑟飾演阿紫 (18:54)

甄子丹監製、導演及主演的電影《天龍八部之喬峰傳》將於1月19日上映。金庸的《天龍八部》是家傳戶曉的作品，甄子丹今次再次將《天龍八部》喬峰的故事改編搬上大銀幕，整個班底不計酬勞，希望能在有限的資金及製作時間內，讓「喬峰」這個角色為武俠電影翻開新章節。提到喬峰，除了阿朱外，也不少得阿紫一角，甄子丹直言這個角色非劉雅瑟莫屬。他說︰「其實好多人推介不同人選給我，但早在雅瑟拿影后前，我已看過很多她的片段，覺得她的氣質、眼緣都十分適合，所以別無她選！我還記得她拿了獎再回去劇組時，我跟她說『影后你拿了，就更加可以專注在動作上，演好一個俠女』。」

能得到甄子丹賞識，劉雅瑟表示︰「丹哥經驗豐富，非常專業，真心佩服他，我非常信任丹哥！丹哥是一個非常認真、專業、細心的人，為今次電影中設定的阿紫，是少了一些古靈精怪，多了一點狠勁。因為阿紫從小被父母拋棄，沒有得到過愛，所以是有一點刁蠻任性，亦正亦邪。」首次挑戰動作電影，劉雅瑟表示：「阿紫是在江湖長大，必定要懂得武功，丹哥給我加了很多動作戲。武打戲真的很難，需要記動作還要演戲，兩方面都要顧及。動作戲是需要有一些基礎和經驗，我上手了才知道有多難，真的很佩服能演動作戲的前輩！丹哥在現場一個人要做很多事，仍在打戲上給我很多建議，有些動作在他指導調整後，確實效果好很多，他也會傳授很多經驗，確保我的安全。今次拍了《天龍八部之喬峰傳》後，有一點意猶未盡的感覺，有機會很想多一點時間訓練。」

（即時娛樂）