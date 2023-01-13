《贖夢》煞科陳法拉趕返美國湊女 透露有意回港拍戲 (21:55)

陳法拉返港拍張家輝執導兼主演的電影《贖夢》，今早完成她的戲份，法拉下午出席品牌活動，晚上便離港返美國。她來去匆匆因為掛念女兒，表示母女已10多天沒有見面，這是女兒出世後分開最長時間的一次。她們每日也視像通話，女兒很乖沒有哭，因為知道媽媽去工作了。

法拉的女兒兩歲，準備9月上學前班，未來數個月她會做個全職媽媽，說：「小朋友長大得很快，每星期都不同，所以想多點時間陪她。很開心今年和爸爸、媽媽、囡囡三代同堂一起過新年，我已教囡囡『請請』和講新年快樂，她很聰明，一學就會。」法拉只給女兒看書，不讓她接觸電子產品，因電子產品容易令人上癮，無法回頭。此行回港，她透露曾與一些導演和製作人見面，有合適的電影和角色，會再回港拍戲。

楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》奪金球獎影后，法拉跟對方合作《尚氣》，她稱已恭賀楊紫瓊，又說：「很開心，很難得，華裔演員在荷李活發展不易，過往都行行企企，英文口音不正的小角色，今次楊紫瓊擔正演出的電影獲獎且有好票房，成績是進步很多。」

今日王丹妮同場出席活動，她透露農曆新年會跟家人到日本旅行，之後便為新戲作準備，老公羅孝勇會返澳洲繼續讀書。她說：「過往我的工作也是經常飛來飛去，不是經常一齊，所以現在分隔兩地，沒有不習慣，我們會互相鼓勵和支持對方。」

（即時娛樂）