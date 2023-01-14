杜琪峯新作《命案》獲邀參展柏林影展 Lokman首擔正雙喜臨門 (00:41)

MakerVille跟杜琪峯首度合作電影《命案》獲邀參展今年度柏林影展– 特別展映單元。《命案》是鐵三角組合杜琪峯、鄭保瑞、游乃海攜手製作，主要演員林家棟與 MIRROR 隊長 Lokman (楊樂文) ，還有吳廷燁、陳湛文、伍詠詩、黃文慧、古天農等參演。未上映便獲喜訊，實屬可喜可賀！ 第73屆柏林影展將於2023年2月16日至2月26日於柏林舉行。柏林電影節特別展映單元 (Berlinale Special) 是一個特殊的系列，專門展示與眾不同的影壇新作。

《命案》台前幕後獲悉喜訊，紛紛回應表達喜悅。

監製杜琪峯：「好榮幸本片獲得柏林影展邀請參展，更高興可以藉此機會，將我和 MakerVille 第一次合作的作品帶給全世界的觀眾。」

導演鄭保瑞：「很榮幸《命案》獲邀參展這一屆柏林影展。多謝杜生找我拍乃海這個很奇特的故事，亦很開心找到家棟同 Lokman 演出！」

編劇游乃海：「感謝 MakerVille、銀河映像、台前幕後，將我自己一個好 mad 的創作實現。也感謝柏林影展將這部電影帶去歐洲。」

林家棟：「好榮幸 《命案》率先喺柏林電影節同觀眾見面，要多謝杜Sir，乃海同導演鄭保瑞俾呢個機會我參與，亦感恩有一班好嘅團隊支持，希望大家鍾意，多謝。」

Lokman：「能夠參與銀河映像的拍攝，是多麼榮幸，多麼有挑戰性！加上再獲邀參展柏林影展，對我來說是雙喜臨門吧哈哈！感受非常簡單，十！分！開！心！現在最希望的是，到時候有檔期能飛到現場！」

《命案》講述一心幫鳳姐化解「死刧」的命理大師 (林家棟飾)，因鳳姐獨自離開而被鳳姐殺人犯殘殺。正當大師悲痛莫名之際卻機緣巧合遇上送錯外賣的茶餐廳少東 (楊樂文 飾) ，並挑起了少東與生俱來的殺戮衝動！大師算出少東將會因殺人而犯牢獄之災，少東害怕再陷囹圄，求大師幫忙改命。曾目睹少東殺貓的老差骨 (吳延燁 飾) 堅信少東是天生的心理變態，甩不掉嗜血本性，大師卻認為既是天生，那錯的不是少東，是命運！大師使盡風水術數、中西玄學，但總是人算不如天算，鎩羽而歸…黔驢技窮之際，老差骨步步進逼、兇手虎視眈眈、還有年輕鳳姐 (伍詠詩 飾) 的致命誘惑，令少東的殺念越加熾烈，執刀就要踏上殺戮之路！而大師也頻臨精神崩潰，命中注定的大刧將至！

一切皆是命，半點不由人？

（即時娛樂）