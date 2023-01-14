「樂壇教父」Uncle Ray昨午離世 享年98歲 (11:47)

有「樂壇教父」之稱的Uncle Ray（郭利民）昨天（13日）下午5時在香港中文大學醫院安詳離世，享年98歲。

Uncle Ray治喪委員會今日發出公告，內容如下︰

我們懷着沉痛和不捨的心情宣布，有樂壇教父美譽的Uncle Ray，於主曆2023年1月13日下午5時，在香港中文大學醫院安詳離世，享年98歲。至親好友陪伴在側，並由Joe Junior領唱《You'll Never Walk Alone》，送別這位備受尊敬的前輩。

Uncle Ray原名Reinaldo Maria CORDEIRO，中文名字郭利民，是健力士世界紀錄「全球持續主持電台節目最長久的DJ」保持者（由2000年至今），一生奉獻香港廣播界和樂壇，影響深遠，建樹良多，於1997年獲香港電台授予「終身成就獎」。此外，他曾獲英女皇頒授MBE勳章（1987）、特區政府頒授銅紫荊勳章（2008）和銀紫荊勳章（2022）、香港演藝學院頒授榮譽院士（2012）和香港中文大學頒授社會科學系榮譽博士（2022）。

香港中文大學醫院的醫護團隊，個多月來對Uncle Ray悉心照顧，我們深表謝意；並向Uncle Ray的家人致以深切慰問。喪禮將以天主教儀式進行，詳情另行公布。

（即時娛樂）