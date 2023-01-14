陳山聰爆李施嬅為他出席頒獎禮 因對方一句話感動落淚 (13:44)

陳山聰早前（8日）於《萬千星輝頒獎典禮2022》上憑《金宵大廈2》奪得「最佳男主角」，首次登上視帝寶座。山聰日前接受騰訊《答爾問研究院》訪問分享得獎感受，透露《金宵》女主角、好友李施嬅本來不打算出席頒獎禮，最後是為了他才現身。他說︰「我知道她不來的，我已經知道她是不會來的，但是她兩天之前告訴我『山聰，你知道我不會過來那個頒獎典禮』，我說『知道啊』，她說『但是我覺得我一定要回來，跟你走最後《金宵》的紅地氈』。她覺得人情味比什麼都重要，我聽到那句話，我的淚都掉下來，真的很感動，好姐妹﹗」

山聰坦言《金宵》不會有第3集，但他希望跟施嬅能再合作拍愛情電影或電視劇。對於施嬅總跟視后獎座擦身而過，山聰說︰「我覺得她比我演得更好，你們看過都知道她真的演得很好。每個人跟獎項緣分是有的，我在這裏祝福她，她不在TVB拿到視后，但是她一定會在另外一個地方，拿到她應該要拿的獎，拿到她更好更好的獎。」

提到今次擊敗大熱陳展鵬得獎，他強調兩人是好兄弟︰「我們覺得很開心，我們自己都說真的最好1人拿1個就太好了，太完美了。這幾年，大家都知道我跟展鵬是演得最多戲的拍檔，其實我們兩個才是CP，我們的CP一定多過很多男女的。我們兩個沒覺得對方是競爭對手，所以誰拿到也沒關係。」

（即時娛樂）