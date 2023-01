Uncle Ray縱橫香港廣播界逾70年 因疫情放下工作 深信人生有盡 音樂無限 (15:14)

next

有「樂壇教父」之稱的Uncle Ray(郭利民)昨天(13日)下午5時在香港中文大學醫院安詳離世,享年98歲。

Uncle Ray的父母是葡萄牙人,他1924年在香港出世,講得一口流利粵語。1949年,Uncle Ray加入《麗的呼聲》任職撰稿員,後來成為唱片騎師(DJ),是健力士世界紀錄「全球持續主持電台節目最長久的DJ」保持者(由2000年至今)。1960年,Uncle Ray加入香港電台英文台,4年後被派往英國BBC修讀3個月課程,其間曾兩次訪問披頭四樂隊(The Beatles)。他於1970年開始主持港台節目《All the Way with Ray》,節目一播數十年,成為香港最長壽的電台節目。

除了電台節目,Uncle Ray也主持過電視節目,於2004年為無綫主持節目《樂壇教父Uncle Ray》,訪問譚詠麟、張學友等好友,他也曾接受節目《港生活‧港享受》訪問。Uncle Ray亦拍過不少電影,如《摩登保鑣》、《失業生》和《我愛夜來香》。他曾表示拍戲只屬玩票性質,自己對演戲沒什麼興趣,不是特別喜歡。Uncle Ray熱愛音樂,年輕時曾自組樂隊在當時全港知名的會所和夜總會演出,曾與鄭中基父親鄭東漢、香港IFPI總裁馮添枝等好友夾band,司職鼓手。

Uncle Ray一生對樂壇及廣播界貢獻良多,曾獲頒不少獎項,包括1987年獲英女皇頒授MBE勳章、1997年獲香港電台授予「終身成就獎」、2008年及2022年分別獲特區政府頒授銅紫荊星章及銀紫荊星章、2012年獲香港演藝學院頒授榮譽院士,以及2022年獲香港中文大學頒授社會科學系榮譽博士。

受新冠病毒疫情肆虐影響,當時已年屆96歲的Uncle Ray於2020年12月至2021年5月暫停主持其港台節目《All the Way with Ray》,直至2021年5月6日在個人社交網及透過香港電台網站宣布於5月10至14日重返直播室,主持最後一個星期的電台節目,之後正式榮休並出版個人傳記。

他當時在退休聲明中以「千里同行 終須一別」為題,表示「編製我的自傳之時,正值新冠病毒肆虐,身邊的朋友都勸阻我繼續上班。無論我心境如何年青,也得承認自己年事已高,風險極大,只好聽從勸告,暫別直播室,沒想到一停便是四個月。疫情嚴峻,回歸無期,讓我放了一個悠長『假期』,也多了時間思考未來。年齡是加法,日子是減法,現在的我不單止要善用每一天,更加要珍惜每分每秒。有什麼想做仍然未做的事呢?思前想後,其實沒有任何事只有我或者必須我去做,我更樂意讓其他人秉持我的精神,把我想做的事延續下去。過去無數的日子,我放下唱片,除低耳機,關掉咪高峰,離開直播室,不會有什麼特別感覺,因為知道第二天還是會回來。幾個月前真的難以想像今天的決定...... 我要退休了!距離上次『榮休』超過40年,較第一個職業生涯還要長,精彩程度也不遑多讓,好比活了兩次,夫復何求!退下來不等於停下來,我還是與音樂同在。我深信人生有盡,音樂無限。」

為向這位「樂壇教父」致敬,陳潔靈、倫永亮、杜麗莎、夏昭聲、蘇永康、葉振棠、區瑞強、露雲娜等2021年5月尾參與演出在紅館舉行的《Uncle Ray榮休盛典演唱會》。Uncle Ray當年更打破89歲的胡楓於6月開個唱的紀錄,成為最年長開紅館騷的演藝人。Uncle Ray近年身體抱恙,去年初曾因中風入院。

