Uncle Ray縱橫香港廣播界逾70年 因疫情放下工作 深信人生有盡 音樂無限 (15:14)

有「樂壇教父」之稱的Uncle Ray（郭利民）昨天（13日）下午5時在香港中文大學醫院安詳離世，享年98歲。

Uncle Ray的父母是葡萄牙人，他1924年在香港出世，講得一口流利粵語。1949年，Uncle Ray加入《麗的呼聲》任職撰稿員，後來成為唱片騎師（DJ），是健力士世界紀錄「全球持續主持電台節目最長久的DJ」保持者（由2000年至今）。1960年，Uncle Ray加入香港電台英文台，4年後被派往英國BBC修讀3個月課程，其間曾兩次訪問披頭四樂隊（The Beatles）。他於1970年開始主持港台節目《All the Way with Ray》，節目一播數十年，成為香港最長壽的電台節目。

除了電台節目，Uncle Ray也主持過電視節目，於2004年為無綫主持節目《樂壇教父Uncle Ray》，訪問譚詠麟、張學友等好友，他也曾接受節目《港生活‧港享受》訪問。Uncle Ray亦拍過不少電影，如《摩登保鑣》、《失業生》和《我愛夜來香》。他曾表示拍戲只屬玩票性質，自己對演戲沒什麼興趣，不是特別喜歡。Uncle Ray熱愛音樂，年輕時曾自組樂隊在當時全港知名的會所和夜總會演出，曾與鄭中基父親鄭東漢、香港IFPI總裁馮添枝等好友夾band，司職鼓手。

Uncle Ray一生對樂壇及廣播界貢獻良多，曾獲頒不少獎項，包括1987年獲英女皇頒授MBE勳章、1997年獲香港電台授予「終身成就獎」、2008年及2022年分別獲特區政府頒授銅紫荊星章及銀紫荊星章、2012年獲香港演藝學院頒授榮譽院士，以及2022年獲香港中文大學頒授社會科學系榮譽博士。

受新冠病毒疫情肆虐影響，當時已年屆96歲的Uncle Ray於2020年12月至2021年5月暫停主持其港台節目《All the Way with Ray》，直至2021年5月6日在個人社交網及透過香港電台網站宣布於5月10至14日重返直播室，主持最後一個星期的電台節目，之後正式榮休並出版個人傳記。

他當時在退休聲明中以「千里同行 終須一別」為題，表示「編製我的自傳之時，正值新冠病毒肆虐，身邊的朋友都勸阻我繼續上班。無論我心境如何年青，也得承認自己年事已高，風險極大，只好聽從勸告，暫別直播室，沒想到一停便是四個月。疫情嚴峻，回歸無期，讓我放了一個悠長『假期』，也多了時間思考未來。年齡是加法，日子是減法，現在的我不單止要善用每一天，更加要珍惜每分每秒。有什麼想做仍然未做的事呢？思前想後，其實沒有任何事只有我或者必須我去做，我更樂意讓其他人秉持我的精神，把我想做的事延續下去。過去無數的日子，我放下唱片，除低耳機，關掉咪高峰，離開直播室，不會有什麼特別感覺，因為知道第二天還是會回來。幾個月前真的難以想像今天的決定...... 我要退休了！距離上次『榮休』超過40年，較第一個職業生涯還要長，精彩程度也不遑多讓，好比活了兩次，夫復何求！退下來不等於停下來，我還是與音樂同在。我深信人生有盡，音樂無限。」

為向這位「樂壇教父」致敬，陳潔靈、倫永亮、杜麗莎、夏昭聲、蘇永康、葉振棠、區瑞強、露雲娜等2021年5月尾參與演出在紅館舉行的《Uncle Ray榮休盛典演唱會》。Uncle Ray當年更打破89歲的胡楓於6月開個唱的紀錄，成為最年長開紅館騷的演藝人。Uncle Ray近年身體抱恙，去年初曾因中風入院。

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（即時娛樂）