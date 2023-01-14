有種好男人｜楊卓娜拍街頭淚崩戲尷尬 陳自瑤擇偶最緊要專一 (17:12)

歐瑞偉在無綫劇集《有種好男人》中飾演的「渣男」賴Sir一直利用保安公司行政部經理娜姐（楊卓娜飾）對其傾慕之情攞着數，至昨晚（13日）一集被揭發搭上娜姐下屬Macy（張詩欣飾）。娜姐崩潰，坐在馬路上放聲痛哭，獲化身「暖男」的夏中秋（徐榮飾）安慰。娜姐向中秋吐苦水：「我為佢付出咗咁多，但到頭來乜都冇，真係好唔甘心呀﹗」中秋落力𧨾娜姐開心，最後成功將娜姐「私有化」。

楊卓娜在劇中情路崎嶇，現實中卻是一名幸福繼母，與「廣告燈箱大王」楊志翹恩愛甜蜜。她表示未遇過渣男，但過去曾與娜姐一樣執着。楊卓娜說︰「以前我都會為堅持而堅持，所以我好認同中秋所講『唔放手咪仲嘥時間』。」談到拍攝淚崩街頭一幕，她表示最困難是穿高跟鞋行斜路，又說未試過在街上放聲大哭，因此拍攝時十分尷尬，但又覺得這樣做是宣泄情緒的好方法。

另一邊廂，田中直男（黎學勤飾）自我介紹為大企業後代，惟飛雲（陳自瑤飾）先後撞破田中換上工作服維修大廈及當外賣車手。首次跟黎學勤合作，陳自瑤坦言大家不相熟卻要演情侶，最初要慢慢摸索。她指黎學勤一拍親熱戲即怕醜︰「佢當然有面紅尷尬，所以多數都係我主動撩佢傾偈、講笑，去紓緩佢情緒令佢放鬆啲，大家盡量熟絡啲就冇咁尷尬。」被問到現實中會選擇靚仔還是有錢男時，陳自瑤說︰「當然係靚仔又有錢，但幾難，人永遠冇完美，我覺得最緊要係專一。」

（即時娛樂）