呂爵安再聲演動畫自封資深配音員 與天才邱士縉合作有壓力 (18:33)

呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）及陳欣妍（Shirley），今日出席動畫《非常貓狗反轉武林》慈善首映，吸引過百粉絲到場支持。Edan自詡前年曾聲演動畫，今次再配音已是資深配音員，過程比上次順利，所需時間也比上次短。不過，他指Stanley、Shirley是天才配音員，跟他們合作有壓力。Stanley笑言︰「接到這個工作心情緊張，幸好有Edan這位『前輩』提供寶貴意見，教我咬字要清楚﹗」

Edan受訪時稱跟Stanley合作配音很好玩，首次聲演動畫的Stanley則透露靠森姆積遜（Samuel L. Jackson）配的英文版獲取靈感，希望觀眾會給他合格分數。3人被問到可曾NG時，Shirley自豪地稱自己「一Take過」。Edan讚她快上手，同時說自己配音時加入笑料，希望觀眾睇得開心。談到他曾被批評咬字不清，今次再聲演是否想一雪前恥時，Edan說︰「我會慢慢改善，有趁配音時向配音老師學習，也有上堂，發現自己有語速、沒張開嘴巴說話的問題，所以現在會多練習郁動嘴巴，說話時放慢速度，因為我性格心急、易緊張。」Stanley稱有留意到Edan努力改善問題，說話時常擘大口；Shirley認為Edan轉數快才會如此。

農曆年將至，Stanley透露會約MIRROR成員吃盆菜、打麻將；Shirley會和男友沈震軒到泰國旅行。Edan追問是否好事近可以派利市，Shirley否認，反向Edan、Stanley討利市，指他們的開工利市聽聞很大封。Edan樂意新年派開工利市，希望皆大歡喜。

（即時娛樂）