陳奕迅感動完成27場演唱會 自爆膝痛喉嚨腫 曾擔心衰收尾 (15:51)

陳奕迅（Eason）昨晚完成27場紅館演唱會，他受訪時直言已忘記有否在台上強忍淚水，但有為能完成演唱會而感動。他說︰「今早仍然擔心，前幾天喉嚨腫得很厲害，不知是否因為轉天氣。我昨晚驚到失眠，今早7時才入睡，幸好睡眠質素不錯。我今日非常幸運，綵排時已有火，擔心衰收尾，現在總算鬆口氣。可能人大了易感動、容易喊。」女兒康堤聽他唱《大個女》時落淚，Eason說︰「她經常喊，很感性。我就很少在別人面前喊，只會帶歡樂和憤怒給大家。」

談到他在台上透露膝蓋腫了，Eason說︰「我在短時間內減磅，膝蓋沒脂肪支撐，所以有點痛，但可以繼續跳。表演者上到舞台便忘我，腎上腺飆升戰勝一切，忘記痛楚。」他在開騷期間為了防疫在酒店獨居個多月，Eason笑言住慣酒店隨時不再回家︰「一個人住好正，我的房間有個小廚房，我又愛整齊，喜歡清洗東西。」他表示妻女做了核酸檢測，自己在開場前已擁抱了她們，現在完騷最想打邊爐。Eason坦言如開騷期間不幸染疫，他只能停騷休息。他說︰「家人全都曾中招，我沒有，就知道我有幾『宅』、有幾多朋友。」Eason透露完騷後會休息個多月，然後到馬來西亞、新加坡和台灣舉行巡迴演唱會。

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（即時娛樂）