新片《Tar》遭指揮家痛斥 姬蒂澄清濫用權力無關男女 (17:59)

昨日在洛杉磯出席BAFTA派對的姬蒂白蘭芝（右圖），回應了指揮家阿爾索普（左圖）對其新片《Tar》的批評。（法新社）

奧斯卡影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）憑新片《Tar》的指揮家角色，自去年在威尼斯影展封后，一直勢如破竹，日前再於金球獎贏得最佳戲劇女主角殊榮。不過國際知名女指揮家阿爾索普（Marin Alsop）早前接受《星期日泰晤士報》訪問，稱該片討厭女性，自言身為「女性、指揮家及同性戀者」感到受該片冒犯。

阿爾索普表示，懷疑《Tar》姬蒂白蘭芝的角色Lydia Tar以她為藍本，因同樣在音樂學院任教、是同性戀者，並且曾師承伯恩斯坦（Leonard Bernstein）門下；阿爾索普指角色Lydia Tar濫用權力、行為放蕩，令她感到擔憂，認為該片把蠻橫、自傲及放蕩不羈的刻板印象歸咎於女性。阿爾索普稱女性和女權主義者應對這種描述感到困擾，因為這不是女指揮家在現實中的真實面貌。

就阿爾索普所言，姬蒂白蘭芝回應時稱角色純屬虛構，《Tar》是希望大家對權力濫用省思，而且權力亦無關性別。

《Tar》講述Lydia Tar是當代最偉大的作曲家之一，更是德國知名管弦樂團第一位首席女指揮家。在傳統古典音樂界中，她不讓自己的音樂才華因女性身分而被埋沒，即使屢遇逆風，也持續不懈地朝理想前進。感情與家庭一度富足到她的內心，惟世事變化卻無法預料。

（即時娛樂）