《奇異女俠》贏CAA最佳電影及導演 姬蒂擊敗楊紫瓊封后 (12:06)

第28屆影評人選擇大獎（簡稱CCA）香港時間今早舉行頒獎禮，《奇異女俠玩救宇宙》楊紫瓊在最佳女主角不敵《Tar》扮演指揮家的姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett），不過《奇》片關家永及丹尼爾施奈特（Daniel Scheinert）贏得最佳導演，並奪得最佳電影殊榮，加上關繼威贏男配角，可說是大贏家。

最佳男主角方面，《鯨》班頓費沙（Brendan Fraser）稱帝，力壓《伊尼舍林的女妖》哥連費路（Colin Farrell）、《壯志凌雲：獨行俠》湯告魯斯（Tom Cruise）等對手。

（即時娛樂）