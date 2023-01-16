農夫廣東巡唱15場全部爆滿 連續8天開騷破紀錄 (13:34)

組合農夫近月為全新Tour《農夫20周年有D新歌巡迴演唱會》在廣東地區開騷，每一站都引起搶票熱潮，多番加場，依然極速售罄，目前總場次已高達15場，是農夫出道以來，場次最多的一次巡演。其中，1月3日至10日這8天內，分別於廣州、佛山、東莞三城連續演出8場，打破他們連續開演唱會場次紀錄。

廣州站更加厲害，本來已舉行了4場，歌迷依然未夠喉，並於前晚（14日)及昨晚（15日）終極返場，連續兩晚1200名觀眾擠爆現場，遲到的觀眾幾乎要企到門口，才有位置觀看。在演出尾段，農夫還跟廣州歌迷立下「五月之約」，約定未來3年的5月，都會來廣州開演唱會。

今次巡唱正如演唱會主題，由「20周年」以及「有D新歌」兩大部分組成，甫開場，農夫送上一段30分鐘經典歌曲Medley，在演唱《風生水起》以及《456Wing》時，全場大合唱，喚醒現場歌迷集體回憶。

經過半小時熱身，馬上進入農夫新歌發布環節，他們笑言：「20周年部分正式完結，接下來就是我們新專輯發布會。我們的新專輯叫《農夫散文集》，與過往作品有很大分別，是需要大家多思考。我們這批新歌暫時不會派台或上線，只有來到巡演現場朋友可以聽到。」

二人解釋這次選擇現場發布原因，就是希望他們可以在現場，為每一首新歌作導讀，讓歌迷理解他們這次新作和想法。另外因為他們無法選出一首歌，去代表新專輯的主打歌，希望每場觀眾在聽完後，可以投選他們最喜歡的一首歌，幫他們決定哪一首歌可以率先上線。

農夫在巡唱現場發布的9首新歌，題材廣泛且帶點嚴肅，但他們導讀時還是保持一貫幽默。在介紹唯一的一首普通話新歌《廣東歌系我個ex》時，他們笑說這首歌參考五月天曲式；另外一首新歌《從思考到思考之上》，他們把好友黃翠如和蕭正楠寫入了歌詞當中，現場觀眾聽到這句時候，發出陣陣歡呼。

雖然這次Tour經歷一波三折，多次延期取消，但現在總場次可達到15場，C君同陸永異口同聲地表示感謝觀眾支持，其中廣州觀眾讓他們印象非常深刻，他們說：「佢哋好完美！因爲佢哋喺開場前現場播歌嘅時候，就已經喺度跟住大合唱，證明佢哋真係好熟我哋啲歌。我哋都懷疑下次其實係咪可以唔需要喺現場啦，直接播歌就已經足夠。」

農夫還透露已經在籌備下一次的演出內容，他們希望可以把演出主題定為「九唔搭八，農夫風格」，並將他們擅長的說唱、棟篤笑、主持以及演戲內容融入其中。做完今日（16日）珠海站後，他們先休息一段時間，回港陪家人過新年。

（即時娛樂）