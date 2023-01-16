中年好聲音｜涂家堯表現獲讚 「生命鬥士」柳冕出局 肥媽落淚 (13:48)

由丁文俊擔任隊長的「燕尾蝶」，在有四位五燈選手加持的情況下，唱出了全晚最高分86分，周吉佩更因而激動爆喊！（大會提供）

無綫《中年好聲音》昨晚（15日）播出第7集，是第三部曲《團戰！影視金曲生死鬥！》，26位選手分成6組比賽，是次比賽星級導師為林二汶。經過一輪團戰，由丁文俊擔任隊長的「燕尾蝶」，在有四位「五燈選手」加持的情况下，唱出了全晚最高分86分，周吉佩激動爆喊！

上回講到伍仲衡因「心急人上」組的「中年好演技」，與另一評審肥媽針鋒相對，今回伍仲衡收貨大讚：「所以話唱得好，使乜搞咁多嘢，咩做戲又䟴身䟴勢，無謂嘢嚟係咪先？中年好聲音係用歌聲去感動人嘛。我最期待嘅一隊出現咗喇，你哋係唯一一隊，我覺得係聽緊故仔嘅，5個人各有自己特質嘅聲音，5個人走埋一齊，嗰種化學反應稱之為『張力』，吸引到我一路聽。」

四位五燈選手之中，曹敏寶獲封組內MVP，評審周國豐說：「由第一次比賽，好明顯睇得出你嘅進步。」另一評審張佳添說：「佢係就咗男仔key，佢把聲分分鐘係最有磁性嗰個，佢一唱就帶咗我入首歌。」

另一獲封組內MVP的選手，則為「領悟」組的涂家堯，堪稱「最強黑馬」。在之前比賽回合平平無奇的家堯，在這次比賽中為組別擔任隊長，還因出色唱功及感染力，獲評審好評。本集嘉賓評審彭健新：「最鍾意隊長把聲，佢低得嚟好實。」周國豐說：「涂家堯，如果今日呢首歌你獨唱，你一定可以5燈，你唱得好好。」肥媽也說：「如果你獨唱揀呢隻歌，你都贏咗9年啦！」

除了涂家堯，羅啟豪亦潛力驚人！身為「女神」隊成員的啟豪，雖然面對著兩大五燈選手林鉫徫及鮑聖光，鮑聖光更因不熟悉表演歌曲表現失準，但啟豪不但未感壓力，更專注做好表演，獲評審一致好評。張佳添：「啟豪係唱得最好」，周國豐說：「呢組係兩支大炮，啟豪恰如其分。」

昨晚先後淘汰了6名選手，由26強減至20強，被淘汰選手分別為「今宵多珍重」組馮志豪、應德榮，「年少無知」組劉智衛、柳冕、「心急人上」組「紅美人」 李泇霖，以及「女神」組陳早怡。

對於由第一回合榮登五燈選手，再到第二回合跌入危險區，如今再被正式淘汰，泇霖不但沒有哭，更坦言獲益良多：「我覺得嚟到呢度我真係掙咗好多，好多謝各位評審，我好開心大家曾經畀過燈我，我真係好享受個舞台，仲要最多謝我老公Andy。」

由比賽開始以自身堅強及正面特質，鼓勵及啟發了不少觀眾的「生命鬥士」柳冕，其出局令肥媽不捨落淚，肥媽邊喊邊說：「我一定要講點解（Foul），因為一開始柳冕就走（音），拍子唔穩定，我哋其實都好唔捨得，我哋係完全根據今日呢場嘅表現，去做呢個決定。」另外，為配合農曆新年節目安排，第八集將提前於年三十晚（周六、21日）9點半播映。

（即時娛樂）