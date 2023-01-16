蔣家旻戴祖儀互窒放笑彈 譚俊彥分享入廚心得：最緊要慢 (15:16)

無綫節目《做節必食18道菜》，今晚（16日）最後一集，主題是粵菜，星廚黃亞保（保哥）帶領譚俊彥（Shaun）、戴祖儀、蔣家旻及江嘉敏，品嘗廣東新年菜式，包括玩味濃的舊菜翻新「花樣年華」、集合滿漢全席108道菜烹調精髓的「茅台火焰東山羊」，以及8種矜貴食材炮製而成的「八仙過海」。

戴祖儀、蔣家旻及江嘉敏品嘗「八仙過海」時，爭食鮑魚、金蠔及花膠等名貴食材，嘈到拆天！戴祖儀與蔣家旻瘋狂互窒大放笑彈，當2人入廚幫手撻蝦膠時，手勢麻麻，但仍有閒情鬥嘴，先是祖儀發動攻勢：「睇嚟我哋都係同一類人喎。」家旻聞言反擊：「我覺得我撻得好過你少少。」祖儀唔執輸再補多句：「五十步笑百步！」

之後試食「脆皮鹽香雞」時，家旻抵不住誘惑自爆：「平時食雞我唔食雞皮，呢次我要連埋雞皮同瑤柱一齊食。」祖儀聞言再「發攻」：「平時唔食雞皮？你實在太過分！我究竟聽咗啲咩？」家旻則扮惡睥住祖儀，場面搞笑。

在《男神廚房》大展廚藝的視帝Shaun，今次再大展功架示範處理龍蝦，他分享心得：「其實有啲軟骨位（指龍蝦尾），只要一下啪斷佢之後再一抽，就可以成條（龍蝦肉）攞晒出嚟。」

由於Shaun有姿勢兼有實際，師傅見狀都讚他專業，Shaun事後笑言：「煮嘢食最緊要慢慢嚟，唔可以太心急，一心急就唔好食！」曾在外地留學的Shaun，笑指以前每逢新年都會與一班同學於中餐館食飯慶祝：「一食麵就會諗到嗰句，『除咗食麵之外，係想見多大家幾面』，新年大家聚埋一齊時，會特別掛住屋企人。」

（即時娛樂）