麥子樂關注無家者 演社工入型入格 淋雨踩10小時拍微電影 (16:55)

麥子樂與張國強、周祉君、吳保錡、胡子彤早前參演微電影《足動生命》，以真人真事改編，透過足球去分享幾位「無家者球員」的經歷。日前微電影於ViuTV首播，短短半小時便看到這群正在處於被社會遺棄與放棄自己邊緣的人，如何再活出一次屬於自己的生命。

麥子樂在微電影中飾演社工，是以吳衛東先生作為藍本，他表示事前向對方做足功課，令他體會尤深，他說︰「臨開拍前跟他工作，他是一個非常好的人，落心落力幫一班不同背景無家者，是好有意義。」不少人都覺得他與吳衛東相似，加上今次微電影造型亦似到十足，麥子樂說︰「是好事，起碼令到觀眾先投入，始終要飾演他，事前都準備了很多工夫。」

提到今次拍攝內容，麥子樂透露帶一班沒有自信的無家者踢足球比賽，他說︰「我將一班沒有自信﹑被社會遺棄的人，去參加無家者世界盃，分享無家者球員經歷。」片中亦見他多次做「和事佬」，化解不少無家者危機。

今次的微電影，麥子樂除有球場練波戲分外，身為「社工」的他，又要穿梭大街小巷「尋人」，其中提到於球場「監督」球隊戲分，由於拍攝當天曾下大雨，眾演員「濕身」上陣，麥子樂說︰「由兩點拍到凌晨12點，主要拍踢足球及操練戲分，加上落雨比較辛苦，不過這場戲加埋落雨好夾，大雨還練波，突出微電影的永不放棄主題。」

（即時娛樂）