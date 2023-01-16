電影評論學會大獎｜張繼聰首封影帝：多謝我人生遇過很多「窄哥」 (18:30)

張繼聰憑《窄路微塵》擊敗黃秋生和麥沛東，奪得香港電影評論學會大獎「最佳男演員」，《窄路微塵》還奪得最佳導演（林森）及年度推薦電影，可喜可賀。首次稱帝的張繼聰說：「多謝電影評論學會每一位投票給我的朋友，多謝你們！多謝mm2，特別是監製Mani（文佩卿），多謝Golden Scene，多謝Winnie以及她的宣傳團隊！多謝我的經理人Syllina，多謝《窄路微塵》團隊的每一位成員，多謝攝影師流星，多謝編劇，多謝導演！導演是一個很善良、很優秀的一個新晉導演，可以與他合作，我覺得非常榮幸，亦都很愉快。

多謝戲中每一位演員，特別要多謝Anna董安娜這位小演員，她很叻！亦都要多謝Angela，她演得非常之出色，亦都非常之努力，是個很優秀的演員，可以與她們合作，是因為有她們的演出，先至令我有這樣的演出，一定要多謝她們。

最後很多謝我人生遇過很多個『窄哥』，有很多人對我做過很多很好的事，令我相信這個世界是有『窄哥』。同時，希望透過這個角色表達，我們每一個人都可以成為『窄哥』。最後我相信，我們永遠都有權去選擇成為一個怎樣的人，即使身處於一個怎樣的世界。希望我們可以繼續努力。我都會保持一個謙卑的心，繼續努力成為一個好演員，多謝大家。」

導演林森則說：「多謝香港電影評論學會，感謝mm2 Hong Kong 及監製Mani的信任、感謝台前幕後所有工作人員的付出、多謝Golden Scene，感謝我的家人！《窄路微塵》從疫情最嚴峻的時間開拍直到現在上映，彷彿跟香港人共同經歷了這兩年來的苦與痛，每一步都不容易。回想創作時有很多決定及選擇，都是源於當刻對生活的感受，希望這電影能給大家一個擁抱，所以能夠得獎一定要多謝各位香港人。眼看生活逐漸復常，希望大家都能「咬住唔放，一定會好！」

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（即時娛樂）