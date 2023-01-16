電影評論學會大獎｜張婉婷《給十九歲的我》膺最佳電影：老中青導演齊發功 (18:58)

張婉婷憑紀錄片《給十九歲的我》奪得電影評論學會大獎「最佳電影」。（資料圖片）

第29屆香港電影評論學會大獎結果出爐，由高先電影發行的4部電影，包括《正義迴廊》、《窄路微塵》、《白日青春》、《給十九歲的我》，分別榮獲本屆香港電影評論學會3項大獎及「年度推薦電影」，成績驕人。

「最佳電影」由導演張婉婷最新紀錄片《給十九歲的我》奪得，《給》是一套紀錄英華女校舊校舍重建過程的紀錄片，當中記錄數位英華女學生成長故事，從籌備拍攝到影片完成歷時10年。

張婉婷聞悉喜訊後，難掩興奮心情：「我真係好喜出望外，因為拍呢套紀錄片時候，冇諗過得到任何嘢。我最開心嘅係呢套戲可以喺2022年上映，呢一年真係香港電影界奇迹，今年有好多同期嘅電影都百花齊放，有好多好獨特題材；有好多新導演，今年老中青導演齊齊發功，令影壇再蓬勃，好似雨後春筍。

最令我開心嘅就係香港觀眾，都好捧香港電影嘅場，重新返去戲院睇香港電影，令我哋有好多支持，而且好多部電影都5000、6000、7000萬 (票房)，同佢哋同一年度上映，我覺得自己都盡咗一分綿力，到時喺電影歷史上（2022年） 會被記載為好獨特嘅一年，咁我能夠喺今年拎到『最佳電影』，真係好感激評論學會，好感激大家。」

另外，《白日青春》定於今年3月30日上映，導演劉國瑞感謝評論學會肯定：「感謝評論學會對《白日青春》的肯定，成為『年度推薦電影』。這是一個關於香港兩代難民的故事，希望香港觀眾可以有共鳴。」而《正義迴廊》導演何爵天，亦感謝電影評論學會的支持：「多謝，多謝香港電影評論學會推薦《正義迴廊》。」

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（即時娛樂）