張敬軒期待《超神經械劫案下》高票房 承諾騷肌劍擊耍棍報答支持 (22:40)

賀歲電影《超神經械劫案下》今晚舉行慈善首映禮，主要演員張敬軒(軒仔)、王菀之(Ivana)、魏浚笙(Jeffrey)與洪嘉豪等出席，英皇老闆楊受成率領藝人溫碧霞、泳兒、周家怡、湯怡、陳國邦、衛詩雅等到場力撐。

《超神經械劫案下》是軒仔人生第一部主演電影舉行首映，心情緊張得似結婚擺酒和生BB，也很滿意戲中各位拍擋，當正他們是另一半。他說：「我緊張到失眠！之前我已看過試片，但正式版本還未看過，好想知道觀眾的反應。」軒仔對票房有信心，指Ivana是8000萬票房女主角，若果這部戲有她上一部《飯戲攻心》一半的票房成績已經開心，承諾有好成績會搞謝票行動。

他笑說：「第一個目標2000萬，我和Jeffrey騷肌，5000萬就加埋白只、嘉豪全男班玩劍擊比賽，把劍是什麼質地要再視乎觀眾的支持反應，6000萬我們會攞棍出來互毆。」Ivana答應穿著泳裝慶祝票房報捷絕無難度，但怕大家不想看。軒仔又提議若突破7000萬票房，他跟Ivana搞武打Live騷，更有睇頭，說：「Ivana學過泰拳，我學過詠春的... ...」

軒仔又爆洪嘉豪在戲中有正面裸露鏡頭，嘉豪苦笑，表示首日開工便被要求除褲，拍攝半裸下身，非常尷尬。他說：「場戲講我暈倒廁所，拍攝時我瞓在地下，不方便郁動，副導John伸手幫我除褲， 那刻我感覺自己好渺小，沒辦法，簽了約，唯有頂硬上，哈哈。當然，我不是真裸露，拍攝前我已多著兩條打底褲，畫面會打格仔交代。」

（即時娛樂）