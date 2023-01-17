吳偉豪入行7年家人是最強後盾 想跟爸爸吳大強拍《愛‧回家》 (00:53)

吳偉豪加入娛樂圈7年，憑《愛．回家之開心速遞》「朱凌凌」一角入屋，播映中的《有種好男人》跟視后李佳芯演母子，早前的《萬千星輝頒獎典禮》他奪得「飛躍進步男藝員」，獲無綫力捧上位，才24歲，前途無可限量。

《愛．回家之開心速遞》中「朱凌凌」跟「金城安」是老友，現實中吳偉豪跟周嘉洛也是好朋友，看對方極速上位擔正男主角，吳偉豪接受《明報》專訪，說他向一線小生目標進發。他說：「我入行都是為了演戲，戲分當然想愈來愈多和重，但都要視乎公司安排，不過我隨時準備好。」覺得靚仔是優勢還是阻礙？吳偉豪說：「外貌可能會令觀眾覺得我順眼，從而想了解我，但不想做花瓶，希望除外貌，也有演技。」對於獲鄭則仕和黃日華點名讚賞，吳偉豪承認受寵若驚，沒想到如此重量級的前輩都有留意他，非常開心。

演藝路上看似一帆風順，吳偉豪也經歷過失落時，更因不雅片事件受打擊，事情已過去，他捱過了，希望大家專注他的工作。經歷風浪，吳偉豪全靠家人和朋友鼓勵他往夢想繼續衝，讓他從打擊中走過來，「屋企人是我最強的後盾，無論我有什麼困難、選擇，他們永遠都會在我身邊，支持我、惜我和愛我。如果沒有他們，我不會有今天」。

吳偉豪有四兄弟，大哥和二哥分別是消防隊長和飛機師，弟弟是模特兒顏值不比哥哥遜色，加上爸爸吳大強，最近在《中年好聲音》大放異彩，問到可想與爸爸「父子檔」拍劇？吳偉豪笑言有機會當然想，但擔心被對方搶飯碗，「如果他拍埋劇，我怕我無工開，可能連粉絲都過檔。（想跟父親演什麼關係？）父子以外都可以，或者是敵對，其實我想看看會否有機會與爸爸客串一集《愛．回家》，希望監製看到啦，他很玩得，很有表演慾」。

（即時娛樂）