王君馨厚面皮請教「宇宙最強」甄子丹：問佢覺得我打成點 (14:49)

王君馨昨晚（16日）出席電影《天龍八部之喬峰傳》慈善首映禮，她坦言離開無綫後多了新嘗試，離開舒適圈就當自己從新人開始，今次獲甄子丹揀中合作，感到受寵若驚及壓力，但2人沒有打戲，她說：「不過我好唔怕醜，畀之前拍嘅打戲甄生睇，問佢覺得我打成點，雖然有少少厚面皮，但我都一定要請教『宇宙最強』，佢教咗啲可以令我打得更加獨特，今次有啲可惜，如果之後可以再同甄生合作，有少少打戲，我一定開心到暈。」

另外，王君馨日前接受HOYTV訪問，談到最難忘是首天開工：「甄生拍完幾個鏡頭，就同我打招呼，我話：『你好！Donnie哥哥。』佢話：『我見你離開舊東家之後，參加一個跳舞比賽，我話呢個女生有火，你有熱誠，我想跟有火嘅人合作。』我嗰陣有啲呆滯，但亦非常感動，因為好耐都冇前輩級嘅人話佢欣賞自己。（跟子丹合作有沒有壓力？）有時會有，但我總認為有壓力先好。」

王君馨前年離開無綫，隨後北上工作10多個月，她說：「冇助手，亦唔算有經理人，但我覺得係好事，逗留舒適圈太耐，你會習慣到變成『機械人』，有工作就做，通告係公司安排，變相變得冇挑戰性。」

王君馨表示最辛苦期間，信仰給予她很大支持，她說：「嗰時我喺上海，封城2個半月，當你困喺房間太耐，就會迷失，但嗰時我哋逢周五有個視像團契，鍾舒漫、鍾舒淇、衛蘭、衛詩，每星期視像團契就拉我出嚟，不然的話，我整個精神狀况會下滑得好嚴重。」

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（即時娛樂）