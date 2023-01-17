有種好男人｜馬德鐘吳偉豪父子關係曝光 李佳芯瞞出禍 愛情親情齊告急 (15:11)

無綫劇《有種好男人》今個星期播出結局周。昨（16日）晚一集劇情峰迴路轉，Charlie（李佳芯Ali飾）與日正（馬德鐘飾）在辦公室公開戀情後，原以為自此發展順利，可惜卻因為顧迦南（胡諾言飾）質疑Charlie與日正關係的一番說話，令日正與Woody（吳偉豪Ricco飾）意外得悉二人是親父子關係！

原來Charlie亡夫當年有不育問題，Woody是人工受孕得來的兒子，而捐精者就是日正。聽到真相後，日正頓時晴天霹靂，因懷疑Charlie當初接近自己意圖，對二人關係失去信心，Woody也對於自己被蒙在鼓裏多年，大感不是味兒，回家後對Charlie一再怒吼：「你之前唔講，𠵱家都唔使講，講咗我都唔會再信你哋！」他盛怒下離家出走，Charlie愛情與親情同時備受考驗。

Ricco在《愛‧回家之開心速遞》或劇集《回歸》，甚少展現爆Seed一面，Ricco表示該場口對他來說很大挑戰：「其實我一睇到場戲，已經知道對我演繹嚟講，係一個大爆發，因為情緒要去到好高漲。去到現場，導演同Ali都話呢場係Woody最爆其中一場，所以我拍嗰陣有啲緊張，驚去唔到個Level。」

Ricco笑指現實生活中，自己即使有不滿，亦會吞聲忍氣，他說：「一來驚返唔到轉頭同尷尬啦，二來我性格比較內向，好多嘢聽咗唔鍾意，我都唔會講出嚟，自己屈住就算。」

昨晚夏中秋（徐榮飾）教娜姐（楊卓娜飾）換燈膽一幕，其間娜姐一不小心，整個人倒在中秋懷中後嫣然一笑，楊卓娜受訪時透露，由女強人演到因飽受情創傷心得歇斯底里的中女，再因覓得真愛變回小鳥依人，整個過程過足戲癮。問到在《輕．功》及《有種》先後跟韋家雄及徐榮兩大搞笑高手合作，到底誰人更考她忍笑功力，娜姐笑指是家雄：「徐榮對戲同私底下好認真，佢都鍾意講笑嘅，但同家雄唔同，家雄係無時無刻爆發笑彈。」

（即時娛樂）