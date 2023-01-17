新春開運王｜譚俊彥「多金」有義氣 戴耀明被批命格極端 胡定欣姚子羚情路大不同？ (15:19)

由謝雪心、蔡國威、梁凱晴、阮嘉敏擔任主持、一連六集的賀年節目《新春開運王》，今（17日）晚起逢周一至周三晚上10點半翡翠台播出。《新春開運王》每集會邀請不同藝人擔任嘉賓外，還會邀請玄學家李丞責、麥玲玲、陳定幫和元海指點迷津，各師傅將帶大家遊走香港各個風水寶地行大運、食遍開運菜及分享兔年十二生肖運程。

今（17日）晚一集，有久違的朱咪咪擔任嘉賓主持，由麥玲玲師傅帶大家到中環行大運。玲玲師傅指坐南向北的中環，屬純陽之地，理應旺日不旺夜，而夜夜笙歌的蘭桂坊卻恰好相反，箇中有玄機。「新春開運菜」環節則請來視帝譚俊彥（Shaun）、綠葉王戴耀明擔任嘉賓，2人當年因拍攝《天命》結緣成為好友，玲玲師傅指命格多金的Shaun是義氣仔女，年冲月又冲的小明，命格較為極端，適宜「走多啲」及「愈唔穩定運就會愈好」；惟小明多年來因一個原因，一直安分守己，Shaun在節目中揭開箇中因由，背後大有洋蔥！

玲玲師傅又指，小明在兔年將遇上60年一次的「天合地合」，適宜作重大決定，到底相關決定是否和結婚有關呢？Shaun的生命中出現一個貴人，助他由運程平平變得一帆風順。

明晚（18日）一集繼續由朱咪咪擔任嘉賓主持，由李丞責師傅帶大家到流浮山賞花、賞錦鯉、觀鳥和BBQ，原來上述活動皆有助提升運勢。李師傅還會帶大家在香港尋龍點穴，兼摸真龍骨沾旺氣。明晚一集視后胡定欣與好姊妹姚子羚享用「新春開運菜」，並透過揀食品和寫揮春，讓李師傅預測兔年運程。兩位靚女兔年事業運不俗，惟姻緣各異，其中一人被批情路上仍需努力，另一人則兩心連結。

（即時娛樂）