麥浚龍相隔逾10年再拍戲 《超神經》演黑幫頭目勁驚喜 (18:23)

由張敬軒﹑王菀之（Ivana）﹑魏浚笙﹑白只﹑黃正宜﹑洪嘉豪等合演的電影《超神經械劫案下》將於本月21日（年三十）賀歲黃金檔公映，昨晚（16日）首映及優先場曝光後，引起不少驚喜，除了影后鄭裕玲友情聲演以外，另一位神秘演員亦現真身，在戲中飾演黑幫頭目「黎總」，是近年極少亮相大銀幕的麥浚龍（Juno）！

Juno憑《殭屍》晉身導演行列，已逾10年未參與電影演出，今次神秘加盟《超》片演黑幫頭目「黎總」一角，為首映禮及優先場觀眾帶來驚喜。

Juno親揭參演原因：「前陣子收到監製（彭立威）來電，得知曾合作的副導演應智贇（阿溫）當上導演，監製說他的新電影中，寫了一個神秘角色，希望能夠找我演出，對話中談及創作點子、角色和方向，最感好奇的是，這次找我的竟是一齣賀歲檔期電影，更是一齣瘋狂喜劇。要知當導演和副導演的工作性質、思維模式大不同，受壓能耐情况亦大不同，除了希望能夠支持曾經合作的新導演之外，更希望藉此機會為香港本土電影出一分力。」

Juno一直秉持追求完美宗旨，這次在《超》片化身黑幫頭目，埋位前細心鑽研角色，構思出別樹一幟的「黎總」，Juno解畫：「這次放下幕後創作崗位，從演活角色的角度出發，一個角色的有趣，有時候不只是既定故事、對白有多奇趣，反而是角色整體、背景，有多少可承載、聯想、留白的發展空間。」

這次製作團隊非常年輕，Juno在片場亦真切感受到：「除了一系列熟悉的工作團隊之外，還遇上佷多年輕一輩的新面孔，致現場所有友善尊業的工作人員們，下一次再遇，稱呼我叫Juno可以了，不用叫『導演』！」

正如Juno所言，當應導演為劇本落筆時，腦海中已有問號，並隨即有答案，應導演憶述：「到底由誰來飾演『黎總』這個角色？早在寫劇本的時候已經有一個『大膽的想法』，首先，他必須要是一位一登場，就令觀眾雙眼發亮的人，令大家心裏發出『oh my god』的聲音；同時，這個人要願意陪我瘋狂、喜歡新事物、富幽默感、理解我想要追求的效果，達到以上要求，我想，大概只有一個人能勝任，於是我拜託監製（彭立威），邀請這位我心目中認為的『最強反派』！戰戰兢兢的等待，他一口答應，達成我的心願！謝謝你Juno！」

（即時娛樂）