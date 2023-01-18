分享中庸之道 周潤發跟張家朗會面 唔忿氣要抬高頭講嘢 (00:44)

周潤發（發哥）與奧運會金牌得主、香港劍擊運動員張家朗早前在Dior Hong Kong安排下首次見面並對談。大會向傳媒發放會面的片段，鏡頭前的張家朗初會發哥有點拘謹，發哥說很高興見偶像，主動跟家朗招呼又搞氣氛，形容他們的衣著似黑白雙煞。他又走近家朗身邊，笑言感覺唔忿氣，對方竟然高過他，說：「我好少要『岳』高頭跟人說話。」

他們談到彼此的第一印象，發哥讚家朗靚仔高大，看金牌之戰覺得他好瀟灑有型又冷靜。原來發哥看過金牌之戰後，重溫家朗過往賽事，還模仿他在賽事中的招式動作，說有衝動學花劍。家朗坦言面對發哥時感覺是不敢相信，自己也怕醜，以前只有在銀幕看到他。發哥搞笑說：「想見我，喺山度就見到。」他又考對方看過那部他演出的電影？家朗說第一部是《賭神》。

發哥稱自己25歲時在拍《上海灘》，家朗25歲已經攞奧運金牌，當年他到荷李活拍戲是長時間鋪排，往見識、見聞，而家朗則是去「打仗」，壓力好大。家朗提到曾遇低潮與鑽牛角尖時，不過想到香港精神，是好捱得唔易放棄，如他在比賽中無論輸贏，最後一分鐘也不放棄，並稱要向發哥學習，「他是巨星但很親民，在街上跟市民自拍」。發哥表示街上的人對他都很好，不覺得他是明星或演員，周潤發就是老友。他又分享待人處事之道，「當自己處高位置時要放下身段，陷低潮時要提高自己，不要覺得自己好坎坷，取中庸之道」。發哥還提議家朗教他打劍，他教對方演戲，一定很好玩。

（即時娛樂）