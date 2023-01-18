還原神之食｜重現朱茵嬌俏黃蓉造型 神還原經典食譜 Honey師奶造型搶鏡 (13:35)

何泳芍在《還原神之食》以師奶Look亮相（左圖）；節目還重溫當年朱茵演黃蓉的片段。（大會提供）

由名廚祈積奇（Jacques）負責挑戰「神還原」劇集、電影及動漫中各式各樣經典名菜，並由3位J2ers包括何泳芍（Honey）、胡敏芝（Karen）及陳欣茵擔任助廚的J2飲食節目《還原神之食》，逢周一至五晚8點半J2播映。

今（18日）晚一集相當搞笑，Honey與欣茵挑戰90年代經典廣告中的「聲音導航」食譜，就是不少人耳熟能詳的「雞蛋六隻，糖呢就兩茶匙，仲有啲橙皮添。」由於相關食材特別，曾吸引不少網民發揮創作力量同幻想，集思廣益廣告中的師奶到底煮什麼，結果網民競猜出來的菜式分別有「橙味蛋糕」、「焦糖燉蛋＋橙皮絲」、「清香鮮橙蒸蛋」、「香橙骨」及「鮮橙西多士」，當中「香橙骨」更被指是得啖笑。

為了解開這個引發「集體疑問」的經典食譜，無綫《東張西望》2015年曾找來為相關廣告配音的配音員，親解食譜由來之謎，《神之食》播出當年訪問片段。Honey與欣茵在節目中分別挑戰還原「橙皮炒蛋」及「橙盅蒸蛋」，Honey煮的蒸蛋獲Jacques大讚有賣相！為了向這個經典廣告致敬，Honey「神還原」食譜前，刻意以廣告中的師奶造型上陣，相當爆笑。

另本周五（20日）晚播出一集內容亦十分特別，原來金庸筆下的經典人物黃蓉除了嬌俏可人，更煮得一手好菜！聰明伶俐的黃蓉，為了冧掂洪七公向郭靖傳授武功，曾對洪七公施展美食誘惑。

為配合內容，製作組找來當年朱茵、張智霖及劉丹主演的《射鵰英雄傳》作為資料畫面；片段所見，當年朱茵仙氣十足，而且笑容甜美。為增加新鮮感，製作組除要求Jacques唸詩外，更要求Jacques挑戰還原《射鵰》中的經典菜式「玉笛誰家聽落梅」。由於原裝菜式食材頗偏門，Jacques改以鵪鶉肉等代替，豈料卻令Karen食到「面都歪埋」，Karen更自爆有「鵪鶉恐懼」呢﹗

（即時娛樂）