鄧紫棋公公離世 哀傷發文悼念：我會一直想念你... (15:30)

近日返港的鄧紫棋（G.E.M.）昨天（17日）在社交網表示她的公公離世，G.E.M.上載多張和公公合照，包括兒時合照及公公捧她演唱會場的照片，G.E.M.細訴和公公的相處點滴：「記得小時候你開摩托車帶我到處玩，帶我去學游泳、帶我去公園，又經常給我講故事，雨果的《笑面人》就是你從前給我講的，你又教我怎麼做你拿手的豬肉蛋包餃。

我長大以後，你很愛來看我演唱會，很多不同地方的演唱會，你都跟著一起去，每一場你都會跟著身邊的人，一起站起來跳舞，你還會唱很多我的歌，我常問你你看那麼多次，不會覺得無聊嗎？你總是嘻嘻笑著問我：怎麼可能無聊呢？

你也很愛打扮得帥帥的，我的朋友見到你，總會說你一頭整齊的白髮很帥，你還很愛穿我最新的衣服、周邊如此緊貼我的消息，你總是笑面迎人、充滿活力，又有著一顆簡單的信心。

我還記得許多年前你來香港時，我跟牧師一起為你受洗，我很開心你做了這個決定，你也經常來我家的時候，很雀躍地問我：『我們什麼時候一起祈禱啊？』

你又說你常常跟耶穌聊天，床頭還放著一個十字架，有時候看著你有著那麼單純的信心，我也會很受鼓舞。如今你已經見到外婆了，我相信你此刻一定是在笑著，請一直笑著，你值得一直笑著，親愛的公公，我愛你﹑我會一直想念你，直到我們在天國相聚。」

（即時娛樂）