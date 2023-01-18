洗米華案｜Mandy Lieu居英生活曝光 周柏豪遊杜拜 洗米嫂Ig宣傳生意 (17:17)

去年Mandy Lieu在網誌上載母豬及小豬照片。（網上圖片）

Mandy Lieu（中）在英國以2億9千萬港元，購入一個莊園。（網上圖片）

澳門太陽城集團創辦人、綽號「洗米華」的周焯華，於2021年11月在澳門被捕，被控涉嫌創立及指揮犯罪集團、非法賭博及洗黑錢等共289項罪名，澳門法院今日（18日）宣判，周焯華創立及領導犯罪集團罪成，加重清洗黑錢罪則不成立，依例判監18年。

洗米華曾跟Mandy Lieu高調認愛，Mandy為對誕下3女1子，現時Mandy定居英國，轉型做雜誌專欄作家做才女，並在個人網誌寫關於田園及可持續飲食文化等題材，她還以2800萬英鎊（約2億9千萬港元）購入一個莊園。

雖然洗米華被判監18年，但似乎沒有影響Mandy在英國的生活，她最近更新的網誌是今年1月5日，她貼了4隻小馬在草原的照片，她本人亦十分享受大自然；去年10月和11月亦先後發文，除了貼豬媽媽及小豬照片，還罕曬她自己的側面照。

至於洗米華兒子周柏豪向來與父親感情不錯，前年洗米華被捕後，周柏豪仍有更新Instagram，不過近3個月就沒有更新Ig，對上一則發文已是去年10月杜拜之旅，相中的他在騎駱駝，同時還貼了觀光景點靚相。

而「洗米嫂」陳慧玲（Heidi）則不時在Ig宣傳生意，去年8月她亦和周柏豪一齊慶祝生日，但有別於過往大搞生日派對，去年只是簡單慶祝，相對表現低調。

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（即時娛樂）