黃金萬両｜薛家燕寶牒寫家有喜事 組WhitePink登台吸金 (17:50)

無綫賀歲喜劇《黃金萬両》一眾演員薛家燕、朱智賢、麥美恩、江嘉敏和黃子恆等，今天（18日）以古裝打扮，到大埔林村許願廣場為劇集宣傳，齊齊拋寶牒祈福。

相隔7年再拍賀年古裝劇的家燕姐表示，眾後輩演員帶給她驚喜，非常有喜劇感和幽默感，尤其劇中3個新抱朱自賢、江嘉敏及麥美恩，原來說話很多。家燕姐又笑指大家知她怕熱，拍攝時風扇都對著她，令她感動到想喊：「但因為是喜劇要忍住，只能在心裏流。」

家燕姐在寶牒上寫上「家有喜事」，問是否今年想再抱孫？她笑指包含很多意思，還有兩個女兒未出嫁，當然想再抱孫，而她也有新發展。笑問是否結婚？家燕姐笑說：「不是，是工作上有新發展，不是離開無綫，而是在馬來西亞有很多大企業想同我們合作，發展產品和娛樂事業。」

家燕姐指2023年是很旺的一年，只是年頭已有10多個商演，女兒石祐珊排期都排到頭痛，加上內地通關，很多工作陸續有來，令她很有滿足感。

3月家燕姐亦率領《黃》劇幾位演員到雲頂登台，笑指無須擔心賣飛，事關她在當地人氣很勁，當中更有不少後生粉絲，講笑可自組「WhitePink」到當地演出，她說：「之前《Captain Nancy》很受歡迎，今年想再推出一首新歌，希望以新形象示人。」

（即時娛樂）