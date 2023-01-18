劉沛蘅跟男友洪卓立拍拖3年冇拗橇 「籃球女神」譚旻萱盼獨自外遊 (22:23)

「籃球女神」譚旻萱（Mandy）和劉沛蘅（Hillary）相約為愛犬洗邋遢，還趁機幫屋企大掃除「斷捨離」，主要清空衣櫃，Hillary笑言要將以前男友送贈不實用的禮物一拼棄掉。

Mandy的唐狗是受朋友所託代為照顧，但她一樣愛護有加，她說：「我很喜歡狗，中學時想過做馴犬師，現在有機會與狗共處，很開心。牠好乖、好易照顧，在家不會吠和隨處便溺，所以不需要擔心返家會一片狼藉。」

Hillary一臉羨慕說：「你就好啦，我家中有4隻狗（其中一隻屬男友洪卓立所有）、2隻貓，每次返家都要不停執屎、清潔，不小心踩中『地雷』就安慰自己『踩金』。」

談到新年願望？Mandy表示跟去年一樣，希望健康、開心，工作上有突破，她說：「去年我改變很大，多做運動和跑步，以前我慢跑1K都嗌辛苦，現在跑超過10K也臉不改容。跑步講求毅力，令我在工作上也變得積極，明年我會保持這態度，還會學多些東西，唱歌和跳舞增值自己。（做歌手？）全方位進步。 」

Hillary則希望和男友洪卓立，繼續以CP姿態接工作搵真銀，她說：「一齊工作，朝夕相對，又有錢搵，一舉多得，最好先合作拍廣告，合演電影和劇集亦沒所謂。（一起工作不擔心有拗撬？）不會，我們拍拖3年，一直都沒拗撬。」Mandy則避談男友，只說：「我未試過一個人去旅行，反而想試一次獨自去旅行感覺。」

（即時娛樂）