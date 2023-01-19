陳卓賢唱虐心情歌跟黃偉文合作 拍MV爆喊真情流露 (01:20)

陳卓賢（Ian）2023年首支派台歌《再見寧靜海》找來黃偉文（Wyman）首度合作，以歌聲說一個有關月球的故事，讓大家學懂珍惜，不要帶著思念與遺憾終老 ;MV邀顏卓靈參與演出，合演一個虐心愛情故事。Ian說：「有幸邀請到Wyman寫詞，佢嘅故事、歌詞，喺我第一日收到嘅時候一路聽住自己嘅Demo，再反覆睇咗幾次歌詞已經即刻鼻酸酸。」

Ian說故事：「當初同Wyman講過想係1969年岩士唐登陸月球嘅故事。喺登陸月球返回地球後，岩士唐有可能想再上去，但就好似世事，有陣時你想做到，你理想係咁，但你未必做到。岩士唐之後都未必可以上得返月球，會有好多遺憾。」《再見寧靜海》首兩句歌詞道出了Ian想帶出的這份遺憾：「最快樂時候未知最快樂 / 到跌落凡塵就知再沒有」

為配合歌詞，導演特別將五月天與陳綺貞合唱的《私奔到月球》作為MV男女主角的定情之作，畫面上亦有很多與月球有關的情節，把故事串連起來。Ian解釋：「《私奔到月球》係我向女朋友表白嘅一首歌，跟《再見寧靜海》之間好有關係... ...」他又提到MV中出現的音樂盒、月球與筆記簿等，大家留意睇MV便會明白。

拍攝《再見寧靜海》MV時他跟女主角顏卓靈輪流爆喊，Ian更是罕有地變成喊包，他坦言這次是真情流露。他稱由細到大都少喊，因為硬頸兼頑皮，被大人打到攰，他也不肯道歉，長大後他不容許自己情緒外露。今次拍攝跟顏卓靈第一場拍攝已有感覺，望住對方雙眼，似已進入了這個世界，完全投入，傷痛爆喊的情緒亦自然流露。MV中他時而大喊，時而大笑，考演技也考體力，因為撞正他拍劇的日子，連踩40小時，通宵拍劇後迅即趕到MV現場開工。轉場地時他在車上睡了，落車時仍未清醒站不穩，幸好身邊有人可以挨住，否則他已跌倒。

（即時娛樂）